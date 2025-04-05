https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html

Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный

Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 05.04.2025

Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный

Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, что его отправили на позиции без возможности отхода, а дезертиров из ВСУ ловят и вновь отправляют на РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T04:39:00+03:00

2025-04-05T04:39:00+03:00

2025-04-05T04:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, что его отправили на позиции без возможности отхода, а дезертиров из ВСУ ловят и вновь отправляют на передовую "в один конец". "Нас просто кинули (на позиции), до ближайшего выхода оттуда - три с половиной, четыре километра, туда выйти, чтобы кто-то забрал - невозможно. Это дорога в один конец", - отметил пленный. По словам Потапенко, отношение ухудшается к тем, кого вернули обратно после дезертирства. Тех, кто смог сбежать, снова ловят и отправляют в резервные распределители, а оттуда почти сразу посылают на передовую без вводных данных, медиков и средств связи, в один конец. "Много у меня было знакомых. В 58-й бригаде много кто покидал, много кто опять возвращался, опять потом покидали. Берут новых мобилизованных и всё... Мобилизация как была, так и продолжается", - рассказал Потапенко. Потапенко рассказал РИА Новости, что также совершил побег со службы из-за конфликта с командиром, угрожавшим ему расстрелом из-за отказа продолжать службу после ранения, после чего бойца повторно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250405/lekarstva-2009470521.html

https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html

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вооруженные силы украины