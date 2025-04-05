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Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный
Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 05.04.2025
Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный
Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, что его отправили на позиции без возможности отхода, а дезертиров из ВСУ ловят и вновь отправляют на РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:39:00+03:00
2025-04-05T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, что его отправили на позиции без возможности отхода, а дезертиров из ВСУ ловят и вновь отправляют на передовую "в один конец". "Нас просто кинули (на позиции), до ближайшего выхода оттуда - три с половиной, четыре километра, туда выйти, чтобы кто-то забрал - невозможно. Это дорога в один конец", - отметил пленный. По словам Потапенко, отношение ухудшается к тем, кого вернули обратно после дезертирства. Тех, кто смог сбежать, снова ловят и отправляют в резервные распределители, а оттуда почти сразу посылают на передовую без вводных данных, медиков и средств связи, в один конец. "Много у меня было знакомых. В 58-й бригаде много кто покидал, много кто опять возвращался, опять потом покидали. Берут новых мобилизованных и всё... Мобилизация как была, так и продолжается", - рассказал Потапенко. Потапенко рассказал РИА Новости, что также совершил побег со службы из-за конфликта с командиром, угрожавшим ему расстрелом из-за отказа продолжать службу после ранения, после чего бойца повторно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250405/lekarstva-2009470521.html
https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный

Пленный Потапенко: дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, что его отправили на позиции без возможности отхода, а дезертиров из ВСУ ловят и вновь отправляют на передовую "в один конец".
"Нас просто кинули (на позиции), до ближайшего выхода оттуда - три с половиной, четыре километра, туда выйти, чтобы кто-то забрал - невозможно. Это дорога в один конец", - отметил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец
04:14
По словам Потапенко, отношение ухудшается к тем, кого вернули обратно после дезертирства. Тех, кто смог сбежать, снова ловят и отправляют в резервные распределители, а оттуда почти сразу посылают на передовую без вводных данных, медиков и средств связи, в один конец.
"Много у меня было знакомых. В 58-й бригаде много кто покидал, много кто опять возвращался, опять потом покидали. Берут новых мобилизованных и всё... Мобилизация как была, так и продолжается", - рассказал Потапенко.
Потапенко рассказал РИА Новости, что также совершил побег со службы из-за конфликта с командиром, угрожавшим ему расстрелом из-за отказа продолжать службу после ранения, после чего бойца повторно мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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