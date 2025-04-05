https://ria.ru/20250405/vsu-2009464216.html

Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии

Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии - РИА Новости, 05.04.2025

Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии

ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:59:00+03:00

2025-04-05T01:59:00+03:00

2025-04-05T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".По его словам, такие попытки были заранее обречены на провал."Две попытки были пройти пехоте, но штурмовые подразделения у противника настолько стерты, что в штурм идут ребята, которые... вот он месяц назад первый раз выстрелил, там взял оружие в руки, то есть. Ну какой из него штурмовик? Понятное дело, что у них ничего не получится. Две попытки было, и они на корню рубились", – сказал "Коваль". Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало Министерство обороны России.

https://ria.ru/20250405/vsu-2009462971.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)