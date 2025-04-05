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Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 05.04.2025 (обновлено: 05:58 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vsu-2009464216.html
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии - РИА Новости, 05.04.2025
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии
ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:59:00+03:00
2025-04-05T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".По его словам, такие попытки были заранее обречены на провал."Две попытки были пройти пехоте, но штурмовые подразделения у противника настолько стерты, что в штурм идут ребята, которые... вот он месяц назад первый раз выстрелил, там взял оружие в руки, то есть. Ну какой из него штурмовик? Понятное дело, что у них ничего не получится. Две попытки было, и они на корню рубились", – сказал "Коваль". Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало Министерство обороны России.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009462971.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии

ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии тех, кто месяц назад взял в руки оружие

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".
По его словам, такие попытки были заранее обречены на провал.
"Две попытки были пройти пехоте, но штурмовые подразделения у противника настолько стерты, что в штурм идут ребята, которые... вот он месяц назад первый раз выстрелил, там взял оружие в руки, то есть. Ну какой из него штурмовик? Понятное дело, что у них ничего не получится. Две попытки было, и они на корню рубились", – сказал "Коваль".
Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало Министерство обороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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