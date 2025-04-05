https://ria.ru/20250405/vsu-2009464216.html
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии - РИА Новости, 05.04.2025
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии
ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:59:00+03:00
2025-04-05T01:59:00+03:00
2025-04-05T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ отправляли на штурм в населенный пункт Днепроэнергия в ДНР тех, кто только недавно впервые взял в руки боевое оружие, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".По его словам, такие попытки были заранее обречены на провал."Две попытки были пройти пехоте, но штурмовые подразделения у противника настолько стерты, что в штурм идут ребята, которые... вот он месяц назад первый раз выстрелил, там взял оружие в руки, то есть. Ну какой из него штурмовик? Понятное дело, что у них ничего не получится. Две попытки было, и они на корню рубились", – сказал "Коваль". Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало Министерство обороны России.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009462971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал, кого ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии
ВСУ отправляли на штурм Днепроэнергии тех, кто месяц назад взял в руки оружие