https://ria.ru/20250405/vsu-2009462971.html

ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии, рассказал боец

ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии, рассказал боец - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии, рассказал боец

ВСУ методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в ДНР, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:34:00+03:00

2025-04-05T01:34:00+03:00

2025-04-05T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в ДНР, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". По словам морпеха, учитывая размеры населенного пункта, за две недели от него осталось бы чистое поле. "Да, там первые дни по населенному пункту летело вообще все, что угодно. То есть два орудия стволки (ствольной артиллерии – ред.), выезжал танк регулярно, каждую ночь работали кассеты, два миномета", – рассказал "Коваль". Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало министерство обороны России.

https://ria.ru/20250405/germaniya-2009462456.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)