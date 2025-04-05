https://ria.ru/20250405/vsu-2009462325.html
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец
ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:24:00+03:00
2025-04-05T01:24:00+03:00
2025-04-05T01:24:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". "Какая у них тактика вообще по поводу населенного пункта Днепроэнергия? Они заранее вывели оттуда основные силы, оставили, ну, бедолаг, прямо говоря, на передовых линиях, и оттянули артиллерию, оттянули подразделения БПЛА, дали спокойно зайти, допустим, нашим группам. И уже непосредственно после того, как мы зашли, они начали отрезать, допустим, подвоз БК, ротации личного состава", – рассказал "Коваль". Также собеседник агентства выразил мнение о том, что основным средством войны для ВСУ являются БПЛА различных видов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало министерство обороны России.
https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец
ВСУ оставили на передовых линиях в Днепроэнергии недавно мобилизованных