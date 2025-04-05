https://ria.ru/20250405/vsu-2009462325.html

ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец

ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец - РИА Новости, 05.04.2025

ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец

ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:24:00+03:00

2025-04-05T01:24:00+03:00

2025-04-05T01:24:00+03:00

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". "Какая у них тактика вообще по поводу населенного пункта Днепроэнергия? Они заранее вывели оттуда основные силы, оставили, ну, бедолаг, прямо говоря, на передовых линиях, и оттянули артиллерию, оттянули подразделения БПЛА, дали спокойно зайти, допустим, нашим группам. И уже непосредственно после того, как мы зашли, они начали отрезать, допустим, подвоз БК, ротации личного состава", – рассказал "Коваль". Также собеседник агентства выразил мнение о том, что основным средством войны для ВСУ являются БПЛА различных видов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало министерство обороны России.

https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)