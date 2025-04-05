Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/vsu-2009462325.html
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец - РИА Новости, 05.04.2025
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец
ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:24:00+03:00
2025-04-05T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". "Какая у них тактика вообще по поводу населенного пункта Днепроэнергия? Они заранее вывели оттуда основные силы, оставили, ну, бедолаг, прямо говоря, на передовых линиях, и оттянули артиллерию, оттянули подразделения БПЛА, дали спокойно зайти, допустим, нашим группам. И уже непосредственно после того, как мы зашли, они начали отрезать, допустим, подвоз БК, ротации личного состава", – рассказал "Коваль". Также собеседник агентства выразил мнение о том, что основным средством войны для ВСУ являются БПЛА различных видов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало министерство обороны России.
https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оставили в Днепроэнергии недавно мобилизованных, рассказал боец

ВСУ оставили на передовых линиях в Днепроэнергии недавно мобилизованных

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. ВСУ заранее вывели основные силы и оставил недавно мобилизованных на передовых линиях в Днепроэнергии в ДНР перед заходом российских войск в населенный пункт, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".
"Какая у них тактика вообще по поводу населенного пункта Днепроэнергия? Они заранее вывели оттуда основные силы, оставили, ну, бедолаг, прямо говоря, на передовых линиях, и оттянули артиллерию, оттянули подразделения БПЛА, дали спокойно зайти, допустим, нашим группам. И уже непосредственно после того, как мы зашли, они начали отрезать, допустим, подвоз БК, ротации личного состава", – рассказал "Коваль".
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне
Вчера, 22:18
Также собеседник агентства выразил мнение о том, что основным средством войны для ВСУ являются БПЛА различных видов.
Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР был полностью освобожден от противника 12 марта текущего года подразделениями группировки войск "Восток", сообщало министерство обороны России.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
Вчера, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала