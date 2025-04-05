Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 05.04.2025 (обновлено: 10:49 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vs-2009489756.html
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 05.04.2025
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра
ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:39:00+03:00
2025-04-05T10:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепр (город)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009498401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_749099cac5e3c0f8c54cb30db89d1b0e.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили", - рассказал агентству представитель российского силового ведомства. Снятое с БПЛА видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра
Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили. Видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
2025-04-05T09:39
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009498401_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d050787eb68dfc6b17d2b36af51f2af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра

ВС России уничтожили двух диверсантов при попытке высадке на левый берег Днепра

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили", - рассказал агентству представитель российского силового ведомства.
Снятое с БПЛА видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
4 апреля, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала