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ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра

ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 05.04.2025

ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T09:39:00+03:00

2025-04-05T09:39:00+03:00

2025-04-05T10:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

днепр (город)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили", - рассказал агентству представитель российского силового ведомства. Снятое с БПЛА видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html

украина

днепр (город)

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Уничтожение двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили. Видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости. 2025-04-05T09:39 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, днепр (город), вооруженные силы рф