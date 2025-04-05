https://ria.ru/20250405/vs-2009489756.html
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 05.04.2025
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра
ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:39:00+03:00
2025-04-05T09:39:00+03:00
2025-04-05T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВС РФ уничтожили двух диверсантов украинской армии при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Два украинских диверсанта, пытавшихся проникнуть на левый берег Днепра, были ликвидированы при попытке высадки. Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили", - рассказал агентству представитель российского силового ведомства. Снятое с БПЛА видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение двух украинских диверсантов на левом берегу Днепра
Лазутчики были выявлены с БПЛА еще во время движения их плавсредства по Днепру. После высадки их сразу же уничтожили.
Видео с ликвидированными диверсантами ВСУ передано в распоряжение РИА Новости.
2025-04-05T09:39
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили двух диверсантов на левом берегу Днепра
ВС России уничтожили двух диверсантов при попытке высадке на левый берег Днепра