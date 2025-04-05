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Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:53:00+03:00
2025-04-05T13:53:00+03:00
2025-04-05T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока" за сутки