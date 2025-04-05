https://ria.ru/20250405/vostok-2009516028.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:53:00+03:00

2025-04-05T13:53:00+03:00

2025-04-05T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250405/tsentr-2009515920.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина