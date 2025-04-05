Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 05.04.2025 (обновлено: 14:01 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/vostok-2009516028.html
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:53:00+03:00
2025-04-05T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250405/tsentr-2009515920.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" заняли выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Вчера, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала