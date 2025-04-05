https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html

Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам

Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам - РИА Новости, 05.04.2025

Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам

Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:37:00+03:00

2025-04-05T08:37:00+03:00

2025-04-05T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. "Разницы нет - мирный, свой, военный. Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками. Ну, как так человека не похоронить?", - сказал Рубцов. Он считает, что киевский режим не занимается эвакуацией тел погибших украинских военных, чтобы не приходилось выплачивать компенсации. "Вот в шестом доме, по Маяковского. Они даже те тела не забрали. И вот собаки чувствуют же, жрать нечего. Пошли туда жрать. Это же без вести пропавший, и денег нема, никто их не убирает", - добавил беженец из Курахово. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html

https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, донецк, донецкая народная республика