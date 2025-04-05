https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам - РИА Новости, 05.04.2025
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:37:00+03:00
2025-04-05T08:37:00+03:00
2025-04-05T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105070/44/1050704475_0:269:4640:2879_1920x0_80_0_0_9765e07ca0cbee4444934f5cb6879c58.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. "Разницы нет - мирный, свой, военный. Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками. Ну, как так человека не похоронить?", - сказал Рубцов. Он считает, что киевский режим не занимается эвакуацией тел погибших украинских военных, чтобы не приходилось выплачивать компенсации. "Вот в шестом доме, по Маяковского. Они даже те тела не забрали. И вот собаки чувствуют же, жрать нечего. Пошли туда жрать. Это же без вести пропавший, и денег нема, никто их не убирает", - добавил беженец из Курахово. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
курахово
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105070/44/1050704475_222:0:4419:3148_1920x0_80_0_0_a38357b6ad9c01804317bf9d9f1063f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Беженец Рубцов: украинцы в Курахово бросали тела сослуживцев на съедение собакам