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Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам - РИА Новости, 05.04.2025
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:37:00+03:00
2025-04-05T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов. "Разницы нет - мирный, свой, военный. Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками. Ну, как так человека не похоронить?", - сказал Рубцов. Он считает, что киевский режим не занимается эвакуацией тел погибших украинских военных, чтобы не приходилось выплачивать компенсации. "Вот в шестом доме, по Маяковского. Они даже те тела не забрали. И вот собаки чувствуют же, жрать нечего. Пошли туда жрать. Это же без вести пропавший, и денег нема, никто их не убирает", - добавил беженец из Курахово. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250405/andreevka-2009477281.html
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
курахово
донецк
донецкая народная республика
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курахово, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам

Беженец Рубцов: украинцы в Курахово бросали тела сослуживцев на съедение собакам

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские военные бросали тела своих погибших сослуживцев в Курахово в ДНР на съедение собакам, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов.
"Разницы нет - мирный, свой, военный. Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками. Ну, как так человека не похоронить?", - сказал Рубцов.
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Он считает, что киевский режим не занимается эвакуацией тел погибших украинских военных, чтобы не приходилось выплачивать компенсации.
"Вот в шестом доме, по Маяковского. Они даже те тела не забрали. И вот собаки чувствуют же, жрать нечего. Пошли туда жрать. Это же без вести пропавший, и денег нема, никто их не убирает", - добавил беженец из Курахово.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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