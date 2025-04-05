https://ria.ru/20250405/voda-2009467805.html
Врач назвал способ улучшить пищеварение
Врач назвал способ улучшить пищеварение - РИА Новости, 05.04.2025
Врач назвал способ улучшить пищеварение
Стакан воды, выпитый за 20-30 минут до еды, помогает улучшить пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:12:00+03:00
2025-04-05T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Стакан воды, выпитый за 20-30 минут до еды, помогает улучшить пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Олег Орехов. "Если выпить стакан воды за 20–30 минут до еды – это улучшит пищеварение", - сказал Орехов. Он также рекомендовал пить воду равномерно в течение дня, а не употреблять ее литрами за один раз. Кроме того, стакан воды утром натощак помогает запустить метаболизм. "Ранее все специалисты рекомендовали не пить воду во время еды, так как считалось, что она разбавляет желудочный сок и замедляет переваривание - лучше выпить ее через 1-1,5 часов после еды. Однако, в последнее время многие нутрициологи и врачи говорят, что никакого пагубного влияния на организм выпитый во время еды стакан воды не оказывает", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250401/voda-2008538220.html
https://ria.ru/20250403/pitanie-2009012793.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвал способ улучшить пищеварение
Врач Орехов: стакан воды перед едой помогает улучшить пищеварение
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Стакан воды, выпитый за 20-30 минут до еды, помогает улучшить пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Олег Орехов.
"Если выпить стакан воды за 20–30 минут до еды – это улучшит пищеварение", - сказал Орехов.
Он также рекомендовал пить воду равномерно в течение дня, а не употреблять ее литрами за один раз. Кроме того, стакан воды утром натощак помогает запустить метаболизм.
"Ранее все специалисты рекомендовали не пить воду во время еды, так как считалось, что она разбавляет желудочный сок и замедляет переваривание - лучше выпить ее через 1-1,5 часов после еды. Однако, в последнее время многие нутрициологи и врачи говорят, что никакого пагубного влияния на организм выпитый во время еды стакан воды не оказывает", - добавил собеседник агентства.