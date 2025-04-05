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Последствия урагана в Сибири - РИА Новости, 05.04.2025
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17:48 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html
Последствия урагана в Сибири
Последствия урагана в Сибири - РИА Новости, 05.04.2025
Последствия урагана в Сибири
В нескольких сибирских регионах прошел ураган, приведший к гибели людей и разрушениям инфраструктуры. Кадры последствий бушевавшей стихии — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.04.2025
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фото
красноярск
красноярский край
кемеровская область
илья середюк
сибирский федеральный университет
ураган в сибири
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В нескольких сибирских регионах прошел ураган, приведший к гибели людей и разрушениям инфраструктуры. Кадры последствий бушевавшей стихии — в фотоленте ria.ru.
красноярск
красноярский край
кемеровская область
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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фото, красноярск, красноярский край, фото, кемеровская область, илья середюк, сибирский федеральный университет, ураган в сибири
Фото, Красноярск, Красноярский край, Кемеровская область, Илья Середюк, Сибирский федеральный университет, Ураган в Сибири

Последствия урагана в Сибири

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В нескольких сибирских регионах прошел ураган, приведший к гибели людей и разрушениям инфраструктуры. Кадры последствий бушевавшей стихии — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Ураган обрушился сегодня на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область.

Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске

Ураган обрушился сегодня на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.

Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске

В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах.

Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, повреждённой в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске

Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.

Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске

Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек. Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске

В Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек. Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районеповредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.

Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районеповредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 8
© Фото : Илья Середюк/Telegram

В Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проводит оперативный штаб с главами муниципальных образований и оперативными службами

В Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.

© Фото : Илья Середюк/Telegram
7 из 8
© Коновалов | Хакасия/Telegram

На фото: последствия пожара, вызванного ураганом в Хакасии.

Последствия пожара в Хакасии

На фото: последствия пожара, вызванного ураганом в Хакасии.

© Коновалов | Хакасия/Telegram
8 из 8
 
ФотоКрасноярскКрасноярский крайКемеровская областьИлья СередюкСибирский федеральный университетУраган в Сибири
 
 
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