Последствия урагана в Сибири
Ураган обрушился сегодня на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область.
Ураган обрушился сегодня на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область.
В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.
В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.
Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах.
Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах.
Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.
Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.
В Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек. Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.
В Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек. Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.
В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районеповредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.
В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районеповредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.
В Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.
В Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.
На фото: последствия пожара, вызванного ураганом в Хакасии.