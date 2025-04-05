https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html

Последствия урагана в Сибири

Последствия урагана в Сибири - РИА Новости, 05.04.2025

Последствия урагана в Сибири

В нескольких сибирских регионах прошел ураган, приведший к гибели людей и разрушениям инфраструктуры. Кадры последствий бушевавшей стихии — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:48:00+03:00

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2025-04-05T17:48:00+03:00

фото

красноярск

красноярский край

кемеровская область

илья середюк

сибирский федеральный университет

ураган в сибири

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В нескольких сибирских регионах прошел ураган, приведший к гибели людей и разрушениям инфраструктуры. Кадры последствий бушевавшей стихии — в фотоленте ria.ru.

красноярск

красноярский край

кемеровская область

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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