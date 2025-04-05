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В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов - РИА Новости, 05.04.2025
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14:47 05.04.2025 (обновлено: 15:30 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/uragan-2009521263.html
В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов
В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов
Более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:47:00+03:00
2025-04-05T15:30:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
минусинск
михаил котюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибирский федеральный университет
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает пресс-служба правительства и главы региона у себя в Telegram-канале. "В центральных и южных районах Красноярского края наблюдается усиление ветра до ураганного с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров... По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12.00 (08.00 мск - ред) 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта", - говорится в сообщении. Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, сейчас пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В Минусинске на юге края спецслужбам удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево Шушенского района огонь охватил три жилых дома и три нежилых. "Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в воскресенье. Жителям края рекомендуется по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна, ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице... По поручению губернатора Михаила Котюкова зампред краевого правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьёзная ситуация. При необходимости пострадавшим районам будет оказана помощь", - сообщает пресс-служба. В соседней с регионом Хакасии также бушует шквалистый ветер. В социальных сетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009511186.html
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происшествия, красноярский край, россия, минусинск, михаил котюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирский федеральный университет, ураган в сибири
Происшествия, Красноярский край, Россия, Минусинск, Михаил Котюков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибирский федеральный университет, Ураган в Сибири
В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов

Более 90 населенных пунктов Красноярского края из-за урагана остались без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает пресс-служба правительства и главы региона у себя в Telegram-канале.
«
"В центральных и южных районах Красноярского края наблюдается усиление ветра до ураганного с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров... По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12.00 (08.00 мск - ред) 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта", - говорится в сообщении.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, сейчас пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В Минусинске на юге края спецслужбам удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево Шушенского района огонь охватил три жилых дома и три нежилых.
"Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в воскресенье. Жителям края рекомендуется по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна, ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице... По поручению губернатора Михаила Котюкова зампред краевого правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьёзная ситуация. При необходимости пострадавшим районам будет оказана помощь", - сообщает пресс-служба.
В соседней с регионом Хакасии также бушует шквалистый ветер.
В социальных сетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМинусинскМихаил КотюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирский федеральный университетУраган в Сибири
 
 
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