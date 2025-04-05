В Красноярском крае из-за урагана обесточены более 90 населенных пунктов
Более 90 населенных пунктов Красноярского края из-за урагана остались без света
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Более 90 населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края остались без электричества из-за шквалистого ветра, сообщает пресс-служба правительства и главы региона у себя в Telegram-канале.
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"В центральных и южных районах Красноярского края наблюдается усиление ветра до ураганного с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров... По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12.00 (08.00 мск - ред) 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта", - говорится в сообщении.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, сейчас пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В Минусинске на юге края спецслужбам удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево Шушенского района огонь охватил три жилых дома и три нежилых.
"Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в воскресенье. Жителям края рекомендуется по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна, ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице... По поручению губернатора Михаила Котюкова зампред краевого правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьёзная ситуация. При необходимости пострадавшим районам будет оказана помощь", - сообщает пресс-служба.
В соседней с регионом Хакасии также бушует шквалистый ветер.
В социальных сетях двух регионов распространяются видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши и поваливает рекламные щиты и остановки на землю. Так, например, в Красноярске оторвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, отрывает кровли с жилых домов. В Абакане ветер сорвал крышу с многоквартирного дома. В Саяногорске в Хакасии, по данным местных СМИ, без крыши осталось здание полиции.