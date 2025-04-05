https://ria.ru/20250405/uragan-2009511186.html

В нескольких сибирских регионах прошел ураган, погибла женщина

В нескольких сибирских регионах прошел ураган, погибла женщина - РИА Новости, 05.04.2025

В нескольких сибирских регионах прошел ураган, погибла женщина

Ураганный ветер обрушился на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область, как минимум один человек погиб, более десяти пострадали, начались природные... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:00:00+03:00

2025-04-05T13:00:00+03:00

2025-04-05T15:22:00+03:00

происшествия

красноярский край

новокузнецк

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика хакасия

ураган в сибири

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ураганный ветер обрушился на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область, как минимум один человек погиб, более десяти пострадали, начались природные пожары.Красноярский крайВ Красноярске во время шквалистого ветра пожилая женщина упала с балкона третьего этажа, сообщил региональный главк Следственного комитета.Тело погибшей 82-летней женщины обнаружили на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий". По версии следствия, пенсионерка вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму. В этот момент порыв ветра вырвал раму, которая толкнула женщину."Рама была деревянная, возможно, и старая. В момент трагедии муж пострадавшей ушел в гараж, а сама пострадавшая вышла на балкон. С какой целью, пока непонятно. Произошло стечение обстоятельств", — сказал представитель пресс-службы управления СК.Кроме того, в Красноярске сорвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, пострадали и жилые дома. А в Железнодорожном районе города из-за порыва ветра обрушился павильон, под завалами оказался мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники полиции.МЧС ликвидирует в крае более 20 ландшафтных пожаров. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву.Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, это затронуло почти 60 тысяч человек.В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Там возгорание локализовали на полутора тысячах квадратных метров. А в деревне Калиновка горела тысяча "квадратов".ХакасияВ Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек, сообщил региональный Минздрав.Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе повредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.Кроме того, в республике зарегистрировали порядка 43 пожаров. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение. В Хакасии с сегодняшнего дня ввели режим ЧС.КузбассВ Новокузнецке шквалистый ветер сломал дерево, оно упало на мужчину."Мужчина шел в шесть утра, как раз когда были самые сильные порывы ветра. Дерево на него упало, он по тротуару шел, у него черепно-мозговая травма, находится в реанимации в тяжелом состоянии", — рассказали РИА Новости в администрации города.По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, упавшие деревья повредили 16 автомобилей, трубу котельной. Упали также два светофора и столб с дорожным знаком. Получили повреждения пять остановочных павильонов, а на 11 объектах образования частично пострадала кровля. Кроме того, остались без электроэнергии 16 многоквартирных и 2223 частных дома.Во всех районах города работают оперативные группы, которые выявляют и устраняют последствия штормового ветра.В целом в Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20250405/pozhar-2009523588.html

красноярский край

новокузнецк

кемеровская область

республика хакасия

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ДПС Хакасии обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники к местам тушения пожаров Полиция Хакасии оперативно реагирует на осложнение дорожных условий, связанных с ухудшением пожароопасной обстановки 2025-04-05T13:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, красноярский край, новокузнецк, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия, ураган в сибири