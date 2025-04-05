"Станет исключительной": в Польше сообщили о страшной катастрофе на Украине
Mysl Polska: Украине осталось бороться только за степень зависимости от США
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украина оказалась в настолько плохом положении, когда Владимир Зеленский отказался подписывать сделку по ресурсам с США, что Киеву теперь остается бороться только за степень своей зависимости от Вашингтона, пишет польский портал Mysl Polska.
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"Украина не борется за независимость, суверенитет или территориальную целостность. Теперь она борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости", — говорится в публикации.
При этом автор материала отметил, что президент США Дональд Трамп поймал Зеленского в ловушку, пытаясь навязать еще менее выгодные для Украины условия, торги сыграли свою роль, добавил он.
"Украина станет исключительной колонией для американцев, которые будут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны", — резюмирует издание.
В понедельник Трамп заявил, что видит попытки главы киевского режима отказаться от редкоземельной сделки, и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.