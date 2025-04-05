https://ria.ru/20250405/ukraina-2009473081.html

“Немного безумно”: раскрыта судьба украинцев, грозившихся воевать с Россией

“Немного безумно”: раскрыта судьба украинцев, грозившихся воевать с Россией - РИА Новости, 05.04.2025

“Немного безумно”: раскрыта судьба украинцев, грозившихся воевать с Россией

Украинцы, даже те, кто раньше был настроен воинственно, любыми способами пытаются сбежать из страны и уклоняются от службы в ВСУ, пишет в издании Il Fatto... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:12:00+03:00

2025-04-05T05:12:00+03:00

2025-04-05T05:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинцы, даже те, кто раньше был настроен воинственно, любыми способами пытаются сбежать из страны и уклоняются от службы в ВСУ, пишет в издании Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Паоло Хуттер.Автор привел в качестве примера историю одного украинца, который еще два года назад заявлял о готовности бороться с Россией и рассказывал о том, что молодежь не "убегает". Недавно Хуттер решил связаться с ним, чтобы узнать о его судьбе."Я был очень удивлен, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице. <…> Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал", — написал автор.Хуттер признался, что был ошеломлен, когда узнал, что его знакомый провел семь дней в горах и пересек границу с Румынией."Это было трудное решение, но я думаю, что оно было правильным. Учитывая, что поддержка со стороны Европы и США настолько слаба и нестабильна, немного безумно идти на фронт", — cказал сам украинец.По словам журналиста, другой опрошенный им украинец хотя и не имел таких же воинственных взглядов, но ныне вынужден с опаской выходить из собственного дома в Киеве, скрываясь от насильственной мобилизации и отправки на фронт."Теперь все против нас. Единственным решением было бы заморозить войну и создать или закупить ядерное оружие. Ни одному союзнику нельзя доверять", — привел Хуттер его слова.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html

https://ria.ru/20250405/germaniya-2009462456.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008080545.html

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в мире, украина, россия, румыния, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз