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"Ценная карта": в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине
"Ценная карта": в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине - РИА Новости, 05.04.2025
"Ценная карта": в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине
Пересмотр военного присутствия США в Европе поможет завершить конфликт на Украине, пишет британское издание UnHerd. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:21:00+03:00
2025-04-05T02:21:00+03:00
2025-04-05T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пересмотр военного присутствия США в Европе поможет завершить конфликт на Украине, пишет британское издание UnHerd."Если (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрого прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО или сокращением роли Америки в коллективной обороне НАТО", — говорится в публикации.По мнению издания, угрозы усиления военной помощи Киеву не дадут результата, потому что не смогут заставить Россию изменить свою позицию и не способствуют заключению прочного мира."Однако если Соединенные Штаты частично или полностью откажутся от своей роли в Европе ради прекращения огня на Украине, то они разыграют свою самую ценную карту", — говорится в материале.В пятницу госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания в Брюсселе заверил глав МИД НАТО, что Вашингтон сохраняет приверженность альянсу, остальные страны пообещали пойти навстречу американским требованиям и нарастить военные расходы.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html
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В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
"Ценная карта": в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине
UnHerd: США могут покончить с конфликтом на Украине, сократив свои войска в ЕС