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По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин - РИА Новости, 05.04.2025
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06:18 05.04.2025 (обновлено: 12:43 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/ubiystvo-2009475523.html
По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин
По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин - РИА Новости, 05.04.2025
По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин
Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Ульяновской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:18:00+03:00
2025-04-05T12:43:00+03:00
происшествия
ульяновская область
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Ульяновской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции "Сенгилеевский", чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней. Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы", — написала она. Накануне жительница села Тумкино обнаружила тело своей дочери со следами насильственной смерти в подвале собственного дома. На место направилась следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства произошедшего. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о разбойном нападении и убийстве.
https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html
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происшествия, ульяновская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин

По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух жителей Тумкино

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Ульяновской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции "Сенгилеевский", чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней. Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы", — написала она.
Накануне жительница села Тумкино обнаружила тело своей дочери со следами насильственной смерти в подвале собственного дома. На место направилась следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о разбойном нападении и убийстве.
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ПроисшествияУльяновская областьРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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