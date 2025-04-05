https://ria.ru/20250405/ubiystvo-2009475523.html

По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин

По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин - РИА Новости, 05.04.2025

По делу об убийстве девочки в Ульяновской области задержали двух мужчин

Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Ульяновской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T06:18:00+03:00

2025-04-05T06:18:00+03:00

2025-04-05T12:43:00+03:00

происшествия

ульяновская область

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Ульяновской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции "Сенгилеевский", чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней. Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы", — написала она. Накануне жительница села Тумкино обнаружила тело своей дочери со следами насильственной смерти в подвале собственного дома. На место направилась следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства произошедшего. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о разбойном нападении и убийстве.

https://ria.ru/20250404/novosibirsk-2009257016.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)