https://ria.ru/20250405/turtsiya-2009515310.html

Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами

Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами - РИА Новости, 05.04.2025

Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами

Пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, относительно выгодны для Турции, руководство в Анкаре продолжает следить за ситуацией, заявил... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:47:00+03:00

2025-04-05T13:47:00+03:00

2025-04-05T13:48:00+03:00

турция

сша

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, относительно выгодны для Турции, руководство в Анкаре продолжает следить за ситуацией, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание. "Было объявлено о введении 10-процентного налога для Турции. Пока что это нам на руку. Рост тарифов заставляет страны, продающие товары на американский рынок, агрессивно выходить на другие рынки, и нам нужно быть осторожными. С другой стороны, цены на сырьевые товары упали, так что в этом смысле можно говорить о положительном эффекте. Мы должны следить за положительными и отрицательными моментами, мы должны их отслеживать. Тарифы, объявленные Трампом, относительно благоприятны для Турции. Совершенно очевидно, что мы переходим к протекционистскому миру. Мы движемся к периоду, когда каждая страна будет отстаивать свои собственные интересы", - приводит слова Йылмаза телеканал CNN Türk. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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турция

сша

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турция, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире