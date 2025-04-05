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Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами - РИА Новости, 05.04.2025
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13:47 05.04.2025 (обновлено: 13:48 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/turtsiya-2009515310.html
Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами
Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами - РИА Новости, 05.04.2025
Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами
Пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, относительно выгодны для Турции, руководство в Анкаре продолжает следить за ситуацией, заявил... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:47:00+03:00
2025-04-05T13:48:00+03:00
турция
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, относительно выгодны для Турции, руководство в Анкаре продолжает следить за ситуацией, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание. "Было объявлено о введении 10-процентного налога для Турции. Пока что это нам на руку. Рост тарифов заставляет страны, продающие товары на американский рынок, агрессивно выходить на другие рынки, и нам нужно быть осторожными. С другой стороны, цены на сырьевые товары упали, так что в этом смысле можно говорить о положительном эффекте. Мы должны следить за положительными и отрицательными моментами, мы должны их отслеживать. Тарифы, объявленные Трампом, относительно благоприятны для Турции. Совершенно очевидно, что мы переходим к протекционистскому миру. Мы движемся к периоду, когда каждая страна будет отстаивать свои собственные интересы", - приводит слова Йылмаза телеканал CNN Türk. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
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турция, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Турция, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Вице-президент Турции оценил ситуацию с американскими пошлинами

Вице-президент Йылмаз: пошлины, объявленные Трампом, выгодны для Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, относительно выгодны для Турции, руководство в Анкаре продолжает следить за ситуацией, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
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"Было объявлено о введении 10-процентного налога для Турции. Пока что это нам на руку. Рост тарифов заставляет страны, продающие товары на американский рынок, агрессивно выходить на другие рынки, и нам нужно быть осторожными. С другой стороны, цены на сырьевые товары упали, так что в этом смысле можно говорить о положительном эффекте. Мы должны следить за положительными и отрицательными моментами, мы должны их отслеживать. Тарифы, объявленные Трампом, относительно благоприятны для Турции. Совершенно очевидно, что мы переходим к протекционистскому миру. Мы движемся к периоду, когда каждая страна будет отстаивать свои собственные интересы", - приводит слова Йылмаза телеканал CNN Türk.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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ТурцияСШАДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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