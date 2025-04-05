https://ria.ru/20250405/tsakhal-2009458084.html

ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны

ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны - РИА Новости, 05.04.2025

ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотника, который приближался к стране с востока. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:30:00+03:00

2025-04-05T00:30:00+03:00

2025-04-05T00:30:00+03:00

в мире

ввс израиля

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939924783_0:59:1909:1133_1920x0_80_0_0_75f1c0a2017d58121cc3c84fd9c683b5.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотника, который приближался к стране с востока. "Некоторое время назад беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к израильской территории с востока, был перехвачен ВВС Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Сирены с приближением БПЛА были включены в соответствии с протоколом, отметила пресс-служба.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008992710.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ввс израиля, израиль