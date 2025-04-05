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ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны
ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны - РИА Новости, 05.04.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотника, который приближался к стране с востока. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:30:00+03:00
2025-04-05T00:30:00+03:00
2025-04-05T00:30:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате беспилотника, который приближался к стране с востока. "Некоторое время назад беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к израильской территории с востока, был перехвачен ВВС Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Сирены с приближением БПЛА были включены в соответствии с протоколом, отметила пресс-служба.
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В мире, ВВС Израиля, Израиль
ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА на востоке страны
ЦАХАЛ сообщила о перехвате БПЛА, приближавшегося к территории страны с востока