В Вашингтоне тысячи человек вышли на митинг против Трампа

В Вашингтоне несколько тысяч человек вышли на митинг против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

2025-04-05T22:24:00+03:00

2025-04-05T22:24:00+03:00

2025-04-05T22:51:00+03:00

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. В Вашингтоне несколько тысяч человек вышли на митинг против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Недовольные жители и активисты собрались у монумента Вашингтону. Серия протестов проходит более чем в тысяче американских городов. По оценкам прессы, это крупнейшие в стране акции протеста за второй срок американского лидера."Пока не великая" и "Руки прочь от демократии" — написано на баннерах, вручную изготовленных протестующими. При этом некоторые участники сделали транспаранты против соратника Трампа, главы Департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Звучат и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию. По данным издания The Washington Post, по всем 50 штатам планируются 1300 акций протеста под лозунгом "Hands Off" ("Руки прочь"), организованных более чем 150 активистскими группами.Аналогичные протесты прошли и в Европе. В Германии на демонстрации вышли сотни человек, а в Лондоне люди собрались на Трафальгарской площади. Участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA" ("Make America Great Again" — лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой"), "Трампа на помойку".

