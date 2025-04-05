https://ria.ru/20250405/tramp-2009466373.html

СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран

СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран - РИА Новости, 05.04.2025

СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных им пошлин на импорт, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:40:00+03:00

2025-04-05T02:40:00+03:00

2025-04-05T06:26:00+03:00

сша

вьетнам

индия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных им пошлин на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник."Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – говорится в сообщении.В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Некоторые государства раннее уже высказали намерения предпринять ответные действия. Так, Китай с 10 апреля введет 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов. Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадежных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009464482.html

https://ria.ru/20250405/ssha-2009465836.html

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вьетнам

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сша, вьетнам, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт