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СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран - РИА Новости, 05.04.2025
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02:40 05.04.2025 (обновлено: 06:26 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/tramp-2009466373.html
СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран
СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран - РИА Новости, 05.04.2025
СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных им пошлин на импорт, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:40:00+03:00
2025-04-05T06:26:00+03:00
сша
вьетнам
индия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных им пошлин на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник."Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – говорится в сообщении.В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Некоторые государства раннее уже высказали намерения предпринять ответные действия. Так, Китай с 10 апреля введет 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов. Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадежных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009464482.html
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сша
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сша, вьетнам, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Вьетнам, Индия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран

CNN: Трамп начал переговоры о тарифах с представителями трех стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных им пошлин на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Президент Дональд Трамп находится в контакте с представителями Вьетнама, Индии и Израиля с целью обсуждения индивидуальных торговых соглашений. Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе", – говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Более половины американцев не одобряют вводимые Трампом пошлины
02:09
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам.
Некоторые государства раннее уже высказали намерения предпринять ответные действия. Так, Китай с 10 апреля введет 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.
Кроме того, в пятницу Пекин расширил свой "список ненадежных организаций", включив в него 11 американских компаний, в том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Также был установлен экспортный контроль в отношении 16 американских компаний с целью запретить экспорт китайских товаров двойного назначения.
За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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СШАВьетнамИндияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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