https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться

Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться - РИА Новости, 05.04.2025

Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться

В Вашингтоне снова упирают на то, что хотят ускорить процесс переговоров с Россией по украинскому урегулированию. И напоминают о своей готовности перейти к... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

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В Вашингтоне снова упирают на то, что хотят ускорить процесс переговоров с Россией по украинскому урегулированию. И напоминают о своей готовности перейти к давлению на Москву. В ходе визита в Белый дом российский переговорщик Кирилл Дмитриев не встречался с Трампом — по крайней мере, официально — зато провел встречи с ключевыми сотрудниками его администрации, включая госсекретаря Марко Рубио, и некоторыми сенаторами, включая Линдси Грэма*. И вчера уже переместившийся в Европу Рубио рассказал о том, как прошли переговоры: "Ничего из этого не было угрожающим. <...> Это было скорее объяснение того, что "таков наш график" и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Оно довольно короткое. <...> Надеюсь, он отвезет это сообщение обратно в Москву, и это даст понять, что нам нужно начать видеть реальный прогресс, или мы должны будем сделать вывод, что они не заинтересованы в мире".При этом госсекретарь сказал, что речь идет о неделях, а не месяцах: "Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да — чудесно, если нет — нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать".Понятно, в каком направлении будет идти "переоценка" — переход к открытому давлению на Россию, в том числе через введение новых санкций: в частности, речь идет о 500-процентных тарифах на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ. Рубио при этом сослался на законодательную власть: "Конгресс уже начал работать над законопроектом о дополнительных санкциях, и со стороны Капитолийского холма будет расти давление с целью усиления санкций. И мы не сможем этому препятствовать, если мы не добьемся прогресса по мирному урегулированию".Похоже на ультиматум? Тем более что Рубио сказал, что других переговоров с Россией пока не планируется, а слухи о скором новом разговоре Путина и Трампа были опровергнуты. Кроме того, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Рубио якобы убеждал европейцев в том, что США не пойдут на уступки России, которые бы пересекали красные линии Украины или Евросоюза, — но ведь ЕС настаивает на отправке англо-французского контингента, а это в принципе исключает любое согласие России даже на временное прекращение огня. Трамповская администрация все еще хочет договориться с Путиным или уже готовит общественное мнение к отказу от сделки?За два месяца российско-американских переговоров уже можно было привыкнуть к разбросу оценок перспектив урегулирования: от "скоро все получится" до "никогда ни о чем не договорятся". Трамп и сам использует тактику "кнута и пряника" — и если вначале был упор на пряник, то логично было бы ожидать, что рано или поздно наступит и очередь кнута. За последнюю неделю президент США уже говорил о том, что его разозлили предложения Путина о внешнем управлении на Украине — впрочем, потом снова заявляя о "хорошем сотрудничестве" в переговорах с Москвой и Киевом.Тактика Трампа понятна — ему хотелось все решить уже к Пасхе (20 апреля), чтобы потом провести встречу с Путиным и объявить о завершении войны. Но так быстро выполнить условия России — вовсе не секретные и не новые, а хорошо известные — Трамп не в состоянии: ему не удастся сейчас добиться от коллективного Запада (Европы) публичного отказа от любых планов аннексии Украины (а не просто пообещать отказаться от атлантизации — как будто в Москве не видят, что ее хотят провернуть под видом европеизации). Поэтому Трамп оказывается перед выбором — продолжать переговоры с Путиным с расчетом в конечном итоге все-таки прийти к соглашению (то есть зафиксировать то, что Украина выводится из-под контроля Запада), или попытаться прогнуть его, перейдя к открытому и жесткому давлению и запугиванию, рассчитывая тем самым ускорить заключение сделки.Но проблема в том, что это фальшивый выбор — если иметь целью заключение сделки. Перейдя ко второму варианту, то есть к введению "адских санкций", призванных полностью лишить Россию доходов от экспорта, Трамп поставит крест на переговорах с Путиным. Потому что попытка "задушить Россию" — а подобные санкции именно на это и направлены — несовместима ни с какими переговорами в принципе. Не только по украинскому урегулированию, но и по восстановлению отношений с Россией в целом. И дело тут не в эффективности таких санкций — они в любом случае не уничтожат российский экспорт, но сильно ударят по России и приведут к масштабнейшим потрясениям на мировом энергетическом рынке (отрикошетив в том числе по самим США). Куда важнее будет сама демонстрация намерений откровенного силового принуждения, угроз и запугивания — причем проводимого без оглядки на последствия. Прогнуть Путина таким образом не удастся, а вот порвать все отношения с ним точно получится.Поэтому, конечно, можно устраивать Дмитриеву (как представителю Путина) встречи в Белом доме с Линдси Грэмом* (настроенным максимально русофобски) — вот только эффекта от этого не будет. Грэм* может сколько угодно грозить России "адскими санкциями", но пока Путин исходит из наличия у Трампа желания договориться, он будет продолжать диалог и пытаться продвигаться к соглашению.Если же Трамп вдруг решит все обнулить и перейдет к попытке "принуждения к сделке", то результат будет предсказуем — не будет ни сделки, ни отношений с Путиным. Впрочем, подобный исход явно не входит в планы Трампа.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250404/pobeda-2009375381.html

https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html

https://ria.ru/20250404/peregovory--2009368805.html

https://ria.ru/20250404/peremirie-2009322383.html

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аналитика, россия, украина, сша, кирилл дмитриев, марко рубио, нато, евросоюз, европа, дональд трамп, владимир путин