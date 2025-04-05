https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться - РИА Новости, 05.04.2025
Пугать Путина бесполезно: Трампу не стоит даже пытаться
В Вашингтоне снова упирают на то, что хотят ускорить процесс переговоров с Россией по украинскому урегулированию. И напоминают о своей готовности перейти к... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:00:00+03:00
2025-04-05T08:00:00+03:00
2025-04-05T08:00:00+03:00
аналитика
россия
украина
сша
кирилл дмитриев
марко рубио
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009427883_0:84:1536:948_1920x0_80_0_0_766f95b30e5bb8f6b2c0f4784e8a3b8d.jpg
В Вашингтоне снова упирают на то, что хотят ускорить процесс переговоров с Россией по украинскому урегулированию. И напоминают о своей готовности перейти к давлению на Москву. В ходе визита в Белый дом российский переговорщик Кирилл Дмитриев не встречался с Трампом — по крайней мере, официально — зато провел встречи с ключевыми сотрудниками его администрации, включая госсекретаря Марко Рубио, и некоторыми сенаторами, включая Линдси Грэма*. И вчера уже переместившийся в Европу Рубио рассказал о том, как прошли переговоры: "Ничего из этого не было угрожающим. <...> Это было скорее объяснение того, что "таков наш график" и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Оно довольно короткое. <...> Надеюсь, он отвезет это сообщение обратно в Москву, и это даст понять, что нам нужно начать видеть реальный прогресс, или мы должны будем сделать вывод, что они не заинтересованы в мире".При этом госсекретарь сказал, что речь идет о неделях, а не месяцах: "Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да — чудесно, если нет — нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать".Понятно, в каком направлении будет идти "переоценка" — переход к открытому давлению на Россию, в том числе через введение новых санкций: в частности, речь идет о 500-процентных тарифах на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ. Рубио при этом сослался на законодательную власть: "Конгресс уже начал работать над законопроектом о дополнительных санкциях, и со стороны Капитолийского холма будет расти давление с целью усиления санкций. И мы не сможем этому препятствовать, если мы не добьемся прогресса по мирному урегулированию".Похоже на ультиматум? Тем более что Рубио сказал, что других переговоров с Россией пока не планируется, а слухи о скором новом разговоре Путина и Трампа были опровергнуты. Кроме того, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Рубио якобы убеждал европейцев в том, что США не пойдут на уступки России, которые бы пересекали красные линии Украины или Евросоюза, — но ведь ЕС настаивает на отправке англо-французского контингента, а это в принципе исключает любое согласие России даже на временное прекращение огня. Трамповская администрация все еще хочет договориться с Путиным или уже готовит общественное мнение к отказу от сделки?За два месяца российско-американских переговоров уже можно было привыкнуть к разбросу оценок перспектив урегулирования: от "скоро все получится" до "никогда ни о чем не договорятся". Трамп и сам использует тактику "кнута и пряника" — и если вначале был упор на пряник, то логично было бы ожидать, что рано или поздно наступит и очередь кнута. За последнюю неделю президент США уже говорил о том, что его разозлили предложения Путина о внешнем управлении на Украине — впрочем, потом снова заявляя о "хорошем сотрудничестве" в переговорах с Москвой и Киевом.Тактика Трампа понятна — ему хотелось все решить уже к Пасхе (20 апреля), чтобы потом провести встречу с Путиным и объявить о завершении войны. Но так быстро выполнить условия России — вовсе не секретные и не новые, а хорошо известные — Трамп не в состоянии: ему не удастся сейчас добиться от коллективного Запада (Европы) публичного отказа от любых планов аннексии Украины (а не просто пообещать отказаться от атлантизации — как будто в Москве не видят, что ее хотят провернуть под видом европеизации). Поэтому Трамп оказывается перед выбором — продолжать переговоры с Путиным с расчетом в конечном итоге все-таки прийти к соглашению (то есть зафиксировать то, что Украина выводится из-под контроля Запада), или попытаться прогнуть его, перейдя к открытому и жесткому давлению и запугиванию, рассчитывая тем самым ускорить заключение сделки.Но проблема в том, что это фальшивый выбор — если иметь целью заключение сделки. Перейдя ко второму варианту, то есть к введению "адских санкций", призванных полностью лишить Россию доходов от экспорта, Трамп поставит крест на переговорах с Путиным. Потому что попытка "задушить Россию" — а подобные санкции именно на это и направлены — несовместима ни с какими переговорами в принципе. Не только по украинскому урегулированию, но и по восстановлению отношений с Россией в целом. И дело тут не в эффективности таких санкций — они в любом случае не уничтожат российский экспорт, но сильно ударят по России и приведут к масштабнейшим потрясениям на мировом энергетическом рынке (отрикошетив в том числе по самим США). Куда важнее будет сама демонстрация намерений откровенного силового принуждения, угроз и запугивания — причем проводимого без оглядки на последствия. Прогнуть Путина таким образом не удастся, а вот порвать все отношения с ним точно получится.Поэтому, конечно, можно устраивать Дмитриеву (как представителю Путина) встречи в Белом доме с Линдси Грэмом* (настроенным максимально русофобски) — вот только эффекта от этого не будет. Грэм* может сколько угодно грозить России "адскими санкциями", но пока Путин исходит из наличия у Трампа желания договориться, он будет продолжать диалог и пытаться продвигаться к соглашению.Если же Трамп вдруг решит все обнулить и перейдет к попытке "принуждения к сделке", то результат будет предсказуем — не будет ни сделки, ни отношений с Путиным. Впрочем, подобный исход явно не входит в планы Трампа.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250404/pobeda-2009375381.html
https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html
https://ria.ru/20250404/peregovory--2009368805.html
https://ria.ru/20250404/peremirie-2009322383.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009427883_124:0:1490:1024_1920x0_80_0_0_201ebaa8d7658fd2baf7417492677b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, украина, сша, кирилл дмитриев, марко рубио, нато, евросоюз, европа, дональд трамп, владимир путин
Аналитика, Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Вашингтоне снова упирают на то, что хотят ускорить процесс переговоров с Россией по украинскому урегулированию. И напоминают о своей готовности перейти к давлению на Москву. В ходе визита в Белый дом российский переговорщик Кирилл Дмитриев
не встречался с Трампом — по крайней мере, официально — зато провел встречи с ключевыми сотрудниками его администрации, включая госсекретаря Марко Рубио
, и некоторыми сенаторами, включая Линдси Грэма*. И вчера уже переместившийся в Европу Рубио рассказал о том, как прошли переговоры: "Ничего из этого не было угрожающим. <...> Это было скорее объяснение того, что "таков наш график" и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Оно довольно короткое. <...> Надеюсь, он отвезет это сообщение обратно в Москву, и это даст понять, что нам нужно начать видеть реальный прогресс, или мы должны будем сделать вывод, что они не заинтересованы в мире".
При этом госсекретарь сказал, что речь идет о неделях, а не месяцах: "Если будет тактика затягивания, мы не будем в этом заинтересованы, Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия
относится к миру. Если да — чудесно, если нет — нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать".
Понятно, в каком направлении будет идти "переоценка" — переход к открытому давлению на Россию, в том числе через введение новых санкций: в частности, речь идет о 500-процентных тарифах на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ. Рубио при этом сослался на законодательную власть: "Конгресс уже начал работать над законопроектом о дополнительных санкциях, и со стороны Капитолийского холма будет расти давление с целью усиления санкций. И мы не сможем этому препятствовать, если мы не добьемся прогресса по мирному урегулированию".
Похоже на ультиматум? Тем более что Рубио сказал, что других переговоров с Россией пока не планируется, а слухи о скором новом разговоре Путина и Трампа были опровергнуты. Кроме того, на встрече министров иностранных дел стран НАТО
в Брюсселе
Рубио якобы убеждал европейцев в том, что США
не пойдут на уступки России, которые бы пересекали красные линии Украины
или Евросоюза, — но ведь ЕС
настаивает на отправке англо-французского контингента, а это в принципе исключает любое согласие России даже на временное прекращение огня. Трамповская администрация все еще хочет договориться с Путиным или уже готовит общественное мнение к отказу от сделки?
За два месяца российско-американских переговоров уже можно было привыкнуть к разбросу оценок перспектив урегулирования: от "скоро все получится" до "никогда ни о чем не договорятся". Трамп и сам использует тактику "кнута и пряника" — и если вначале был упор на пряник, то логично было бы ожидать, что рано или поздно наступит и очередь кнута. За последнюю неделю президент США уже говорил о том, что его разозлили предложения Путина о внешнем управлении на Украине — впрочем, потом снова заявляя о "хорошем сотрудничестве" в переговорах с Москвой и Киевом.
Тактика Трампа понятна — ему хотелось все решить уже к Пасхе (20 апреля), чтобы потом провести встречу с Путиным и объявить о завершении войны. Но так быстро выполнить условия России — вовсе не секретные и не новые, а хорошо известные — Трамп не в состоянии: ему не удастся сейчас добиться от коллективного Запада (Европы
) публичного отказа от любых планов аннексии Украины (а не просто пообещать отказаться от атлантизации — как будто в Москве не видят, что ее хотят провернуть под видом европеизации). Поэтому Трамп оказывается перед выбором — продолжать переговоры с Путиным с расчетом в конечном итоге все-таки прийти к соглашению (то есть зафиксировать то, что Украина выводится из-под контроля Запада), или попытаться прогнуть его, перейдя к открытому и жесткому давлению и запугиванию, рассчитывая тем самым ускорить заключение сделки.
Но проблема в том, что это фальшивый выбор — если иметь целью заключение сделки. Перейдя ко второму варианту, то есть к введению "адских санкций", призванных полностью лишить Россию доходов от экспорта, Трамп поставит крест на переговорах с Путиным. Потому что попытка "задушить Россию" — а подобные санкции именно на это и направлены — несовместима ни с какими переговорами в принципе. Не только по украинскому урегулированию, но и по восстановлению отношений с Россией в целом. И дело тут не в эффективности таких санкций — они в любом случае не уничтожат российский экспорт, но сильно ударят по России и приведут к масштабнейшим потрясениям на мировом энергетическом рынке (отрикошетив в том числе по самим США). Куда важнее будет сама демонстрация намерений откровенного силового принуждения, угроз и запугивания — причем проводимого без оглядки на последствия. Прогнуть Путина таким образом не удастся, а вот порвать все отношения с ним точно получится.
Поэтому, конечно, можно устраивать Дмитриеву (как представителю Путина) встречи в Белом доме с Линдси Грэмом* (настроенным максимально русофобски) — вот только эффекта от этого не будет. Грэм* может сколько угодно грозить России "адскими санкциями", но пока Путин исходит из наличия у Трампа желания договориться, он будет продолжать диалог и пытаться продвигаться к соглашению.
Если же Трамп вдруг решит все обнулить и перейдет к попытке "принуждения к сделке", то результат будет предсказуем — не будет ни сделки, ни отношений с Путиным. Впрочем, подобный исход явно не входит в планы Трампа.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.