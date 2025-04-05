https://ria.ru/20250405/tokio-2009484986.html
В Японии столкнулись два туристических автобуса
В Японии столкнулись два туристических автобуса - РИА Новости, 05.04.2025
В Японии столкнулись два туристических автобуса
Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:40:00+03:00
2025-04-05T08:40:00+03:00
2025-04-05T08:40:00+03:00
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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Пострадали 47 человек, угрозы для жизни нет. Об участии иностранцев в туристической поездке не упоминается. Причины аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио
В Японии столкнулись два туристических автобуса
В пригороде Токио столкнулись два туристических автобуса, пострадали 47 человек