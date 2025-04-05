https://ria.ru/20250405/tokio-2009484986.html

В Японии столкнулись два туристических автобуса

В Японии столкнулись два туристических автобуса - РИА Новости, 05.04.2025

В Японии столкнулись два туристических автобуса

Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:40:00+03:00

2025-04-05T08:40:00+03:00

2025-04-05T08:40:00+03:00

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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Пострадали 47 человек, угрозы для жизни нет. Об участии иностранцев в туристической поездке не упоминается. Причины аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, токио