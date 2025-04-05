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В Японии столкнулись два туристических автобуса - РИА Новости, 05.04.2025
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08:40 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/tokio-2009484986.html
В Японии столкнулись два туристических автобуса
В Японии столкнулись два туристических автобуса - РИА Новости, 05.04.2025
В Японии столкнулись два туристических автобуса
Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:40:00+03:00
2025-04-05T08:40:00+03:00
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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV. Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Пострадали 47 человек, угрозы для жизни нет. Об участии иностранцев в туристической поездке не упоминается. Причины аварии устанавливаются.
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в мире, токио
В мире, Токио
В Японии столкнулись два туристических автобуса

В пригороде Токио столкнулись два туристических автобуса, пострадали 47 человек

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Сорок семь человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио, сообщил телеканал NTV.
Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Пострадали 47 человек, угрозы для жизни нет. Об участии иностранцев в туристической поездке не упоминается.
Причины аварии устанавливаются.
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