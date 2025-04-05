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Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу - РИА Новости, 05.04.2025
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17:00 05.04.2025 (обновлено: 17:41 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/tjuringija-2009543994.html
Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу
Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу - РИА Новости, 05.04.2025
Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу
Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт в интервью газете Berliner Zeitung допустил возобновление поставок российского... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:00:00+03:00
2025-04-05T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт в интервью газете Berliner Zeitung допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ."Это можно себе представить", — отметил политик в ответ на вопрос о вероятности возвращения к российскому голубому топливу. По его словам, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине. Лидер Христианско-демократического союза и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сможет "на равных" вести переговоры о дипломатическом урегулировании кризиса с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отстаивая интересы Германии. "Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики. — Прим. ред.), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность", — заявил Фогт. Как он подчеркнул, вопрос смягчения антироссийских санкций в будущем также будет необходимо обсуждать. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. Он также сказал, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве. Члены ХДС Ян Хайниш и Томас Барайс, которые принимают участие в переговорах о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), ранее уже говорили о возможности возвращения к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта. Многие страны Европы — частично или полностью — лишились российского газа от "Газпрома" в 2022 году. Весной того года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном из-за невыполнения указа президента Владимира Путина об оплате в рублях или других технических причин. Осенью прекратились и поставки в Германию после подрыва "Северных потоков". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а в начале 2025-го "Газпром" лишился возможности прокачивать газ через Украину после того, как киевские власти закрыли транзит по своей территории.
https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html
https://ria.ru/20241212/merkel-1988733015.html
https://ria.ru/20250320/germanija-2006139560.html
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россия, германия, москва, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, хдс/хсс, евросоюз, в мире, тюрингия, газпром
Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Евросоюз, В мире, Тюрингия, Газпром
Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу

Премьер Тюрингии Фогт допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт в интервью газете Berliner Zeitung допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ.
"Это можно себе представить", — отметил политик в ответ на вопрос о вероятности возвращения к российскому голубому топливу.
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По его словам, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине. Лидер Христианско-демократического союза и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сможет "на равных" вести переговоры о дипломатическом урегулировании кризиса с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отстаивая интересы Германии.
"Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики. — Прим. ред.), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность", — заявил Фогт.
Как он подчеркнул, вопрос смягчения антироссийских санкций в будущем также будет необходимо обсуждать.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. Он также сказал, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
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Члены ХДС Ян Хайниш и Томас Барайс, которые принимают участие в переговорах о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), ранее уже говорили о возможности возвращения к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта.
Многие страны Европы — частично или полностью — лишились российского газа от "Газпрома" в 2022 году. Весной того года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном из-за невыполнения указа президента Владимира Путина об оплате в рублях или других технических причин. Осенью прекратились и поставки в Германию после подрыва "Северных потоков". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а в начале 2025-го "Газпром" лишился возможности прокачивать газ через Украину после того, как киевские власти закрыли транзит по своей территории.
Рабочий на газовом хранилище - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Германии предложили вернуться к закупке российского газа
20 марта, 11:12
 
РоссияГерманияМоскваФридрих МерцВладимир ПутинДональд ТрампХДС/ХССЕвросоюзВ миреТюрингияГазпром
 
 
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