Премьер Тюрингии допустил возвращение Германии к российскому газу
Премьер Тюрингии Фогт допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт в интервью газете Berliner Zeitung допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ.
"Это можно себе представить", — отметил политик в ответ на вопрос о вероятности возвращения к российскому голубому топливу.
По его словам, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине. Лидер Христианско-демократического союза и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сможет "на равных" вести переговоры о дипломатическом урегулировании кризиса с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отстаивая интересы Германии.
"Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики. — Прим. ред.), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность", — заявил Фогт.
Как он подчеркнул, вопрос смягчения антироссийских санкций в будущем также будет необходимо обсуждать.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. Он также сказал, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
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Члены ХДС Ян Хайниш и Томас Барайс, которые принимают участие в переговорах о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), ранее уже говорили о возможности возвращения к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта.
Многие страны Европы — частично или полностью — лишились российского газа от "Газпрома" в 2022 году. Весной того года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном из-за невыполнения указа президента Владимира Путина об оплате в рублях или других технических причин. Осенью прекратились и поставки в Германию после подрыва "Северных потоков". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а в начале 2025-го "Газпром" лишился возможности прокачивать газ через Украину после того, как киевские власти закрыли транзит по своей территории.
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