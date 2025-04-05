СМИ: Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине
Telegraph: Макрон может стать представителем Европы на переговорах по Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЭммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным… Источник в Елисейском дворце заявил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда время будет подходящим", - пишет издание.
В то же время источник заявил газете, что пока французские власти не считают, что время для возобновления их контактов с российским лидером пришло.
Помимо этого, издание пишет, что британский премьер Кир Стармер не планирует проводить переговоры с российским президентом в рамках своих усилий по Украине.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".