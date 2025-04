https://ria.ru/20250405/tayms-2009127150.html

"Так пишет "Таймс": Британия верна себе

Европа и особенно Британия отчаянно хотят сорвать любое мирное соглашение по Украине, а потому пускаются во все тяжкие, чтобы хоть как-то вставить палку в...

Европа и особенно Британия отчаянно хотят сорвать любое мирное соглашение по Украине, а потому пускаются во все тяжкие, чтобы хоть как-то вставить палку в медленно вращающееся колесо данного процесса. В ход идут любые провокации и откровенная ложь, призванная убедить Дональда Трампа и его команду в недоговороспособности России.Вот только один из многочисленных примеров, ярко свидетельствующий об отчаянии, которое в нынешней ситуации испытывают противники диалога между США и Россией. На этой неделе сразу несколько британских газет вышли с заголовками сенсационного характера. Вот как это выглядело на сайте The Times: "Россия: Мы не примем мирный план Трампа, "пока Зеленский находится у власти". Эта фраза приведена в кавычках, то есть явно является прямой цитатой некого официального российского деятеля. Неужели кто-то так прямо и сказал? "Так пишет "Таймс", как говаривала миссис Хадсон в исполнении незабвенной Рины Зеленой. Не может же некогда солидная консервативная газета просто взять с потолка какую-то фразу и вложить ее в чьи-то уста в качестве цитаты. А вот и может!В упомянутой статье содержится ссылка на интервью заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова мидовскому журналу "Международная жизнь". Правда, интервью на день выхода номера британской газеты еще не было опубликовано, а потому автор статьи Марк Беннеттс, много лет проработавший в России в качестве собкора, использовал лишь небольшой его фрагмент, помещенный в качестве анонса на Telegram-канале данного журнала. А если быть еще более точным — он использовал утверждение Рябкова о том, что в мирном плане Трампа, "насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта".Вот попробуйте перечитать эту фразу вдоль, поперек, по диагонали, с лупой или без оной — и вы не найдете в ней даже упоминания Зеленского и тем более требования его уволить. Но позвольте, откуда же корреспондент The Times взял слова, заключенные им в кавычки, как цитату? Объяснение дал сам Беннеттс: "Термин "первопричины" — это кремлевское обозначение прозападного правительства президента Зеленского на Украине".Вот, оказывается, что! То есть автор некогда солидной газеты сам додумал фразу нашего дипломата, а потом представил свои собственные мысли по этому поводу как прямую цитату. Шикарный прием, согласитесь. Какой простор для творчества! Представьте прогноз погоды, в котором говорится, что причиной грядущего похолодания в Москве является какой-нибудь циклон. И на следующий день The Times выдаст сенсацию о том, что российские синоптики обвинили Зеленского в апрельском снегопаде — слово "причина" же прозвучало!Понятно, что, говоря о "первопричинах конфликта", наш замминистра вел речь об официально заявленных целях нашей специальной военной операции — в первую очередь о необходимости денацификации и демилитаризации Украины, о ликвидации постоянного источника угроз для национальной безопасности России. Но можно себе примерно представить, как принимались решения в редакциях британских газет. Буквально накануне с легкой руки американского канала NBC появилось сообщение о том, что Дональд Трамп был "очень зол" и "взбешен" из-за российских сомнений в легитимности Зеленского. И якобы после этого американский президент пообещал ввести против России жесточайшие экономические санкции.Видимо, это и послужило толчком к дальнейшим действиям британцев — они решили, что нужно срочно, кровь из носу, добыть какой-то факт, который бы усилил "злость" и "бешенство" Трампа. А если факта нет, значит его надо придумать, чем и занялись британские пропагандисты. Здесь стоит обратить внимание на то, что с подобными однотипными заявлениями сразу выступили многие мейнстримные газеты Британии. Скажем, одновременно с фейком от The Times газета Daily Mail вышла под заголовком "Путин отвергает мирное соглашение Трампа с Украиной и выдвигает новые требования". Основание? Все то же интервью Рябкова, которое было совершенно о другом. Удивительное совпадение фейков, не правда ли? И кто-то будет сомневаться в том, что британские газеты работают по централизованным "темникам", когда пишут что-то о России?При этом само интервью Рябкова было обнародовано в четверг, — и в нем, конечно же, нет ни слова о Зеленском или каких-то наших требованиях относительно этого деятеля. Зато российский дипломат четко объяснил, чем руководствуются Европа и Британия, занимаясь подобными провокациями (и это дословная цитата замминистра): "Влияние деструктивных веяний из европейских столиц, включая Лондон, безусловно, присутствует, это нельзя отрицать. <…> Вот чем сейчас занимается Евросоюз, за редкими исключениями: он работает на подрыв шансов мирного урегулирования. Он занимается проповедью войны. Он занимается идеологической обработкой "старшего брата". Я не знаю, скоро ли "старшему брату" надоест слушать эти проповеди".Именно так! Лондон и коллективный Брюссель, пытаясь убедить Трампа в том, что это Россия не хочет мира, сами делают все от себя зависящее, чтобы мир на Украине никогда не наступил. Причем многие из них даже этого не скрывают. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью датской Politiken открыто говорит, что Украина всего лишь "послушно подыгрывает Трампу" относительно мирных переговоров, но абсолютно не собирается двигаться в этом направлении. "Украина на это согласилась, чтобы сохранить США в качестве союзника", — успокаивает датского собеседника Подоляк, уверяя, что план Трампа не сработает.Еще более откровенно позицию Европы объясняют отставные политики. Совсем в недавнем прошлом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прямо пишет, что "если Трамп не блефует, а Путин не устал", то мирное соглашение по Украине грозит Европе экзистенциональным кризисом. Он поясняет: "Если Трамп сейчас заключит сделку, которая позволит России сохранить оккупированные части Украины, это изменит будущее Европы кардинально. Это означает, что после любого нападения возможны переговоры на условиях России. Это дает Путину свободу действий. <…> Кто остановит Путина, если не Америка?" Этим животным страхом и объясняются деструктивные действия Европы.Но это они говорят между собой, на европейских площадках. А Трампу потом с пеной у рта доказывают, что это Россия не хочет мира, а потому ее следует подвергнуть жесточайшим санкциям за отказ от его "мудрого мирного плана". Того самого плана, реализации которого они сами так боятся.Так что можно не сомневаться: по мере продвижения США и России (медленного или быстрого) по украинскому треку будет точно так же увеличиваться паника в Европе. И чем больше будет эта паника, чем сильнее будет нарастать отчаяние в Лондоне или Брюсселе, тем чудовищнее будет их ложь, тем примитивнее будут их фейки, тем страшнее будут провокации. К этому надо быть готовыми.

