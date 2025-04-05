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В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов - РИА Новости, 05.04.2025
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17:30 05.04.2025 (обновлено: 20:06 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/taganrog-2009547722.html
В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов
В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов - РИА Новости, 05.04.2025
В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов
Специалисты приступили к ларвицидной обработке территории Таганрога в Ростовской области, где наблюдается нашествие комаров-звонцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:30:00+03:00
2025-04-05T20:06:00+03:00
общество
таганрог
ростовская область
азовское море
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты приступили к ларвицидной обработке территории Таганрога в Ростовской области, где наблюдается нашествие комаров-звонцов, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом нашествии комаров на город, которое "с каждым годом все раньше", а количество комаров "все больше". "С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в текущем году обработка уже началась. По данным специалистов, на увеличение численности "зеленых" комаров оказывает влияние ряд факторов: географическое расположение города (по периметру с трех сторон омывается мелководным Таганрогским заливом Азовского моря, Миусским лиманом), мягкие зимы последних лет, высокие температуры лета прошлого года, а также ветер со стороны Таганрогского залива в сторону города Таганрога. По словам собеседника, комар-звонец отличается очень коротким жизненным циклом. Развитие личинки проходит в мелких хорошо прогретых водах пресноводного водоема, и лишь взрослая особь покидает водную стихию. Зеленые комары не представляют прямой угрозы для человека, так как не способны его кусать, однако все же доставляет неудобства, так как обитают большими роями и встреча с таким явлением для человека неприятна.
https://ria.ru/20240703/komary-1957122894.html
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общество, таганрог, ростовская область, азовское море
Общество, Таганрог, Ростовская область, Азовское море
В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов

В Таганроге приступили к ларвицидной обработке из-за наплыва комаров-звонцов

© Фото : соцсетиНашествие комаров-звонцов в Таганроге
Нашествие комаров-звонцов в Таганроге - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : соцсети
Нашествие комаров-звонцов в Таганроге
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты приступили к ларвицидной обработке территории Таганрога в Ростовской области, где наблюдается нашествие комаров-звонцов, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом нашествии комаров на город, которое "с каждым годом все раньше", а количество комаров "все больше".
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"С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в текущем году обработка уже началась.
По данным специалистов, на увеличение численности "зеленых" комаров оказывает влияние ряд факторов: географическое расположение города (по периметру с трех сторон омывается мелководным Таганрогским заливом Азовского моря, Миусским лиманом), мягкие зимы последних лет, высокие температуры лета прошлого года, а также ветер со стороны Таганрогского залива в сторону города Таганрога.
По словам собеседника, комар-звонец отличается очень коротким жизненным циклом. Развитие личинки проходит в мелких хорошо прогретых водах пресноводного водоема, и лишь взрослая особь покидает водную стихию. Зеленые комары не представляют прямой угрозы для человека, так как не способны его кусать, однако все же доставляет неудобства, так как обитают большими роями и встреча с таким явлением для человека неприятна.
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ОбществоТаганрогРостовская областьАзовское море
 
 
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