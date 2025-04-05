https://ria.ru/20250405/taganrog-2009547722.html

В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов

В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов - РИА Новости, 05.04.2025

В Таганроге борются с нашествием комаров-звонцов

Специалисты приступили к ларвицидной обработке территории Таганрога в Ростовской области, где наблюдается нашествие комаров-звонцов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:30:00+03:00

2025-04-05T17:30:00+03:00

2025-04-05T20:06:00+03:00

общество

таганрог

ростовская область

азовское море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты приступили к ларвицидной обработке территории Таганрога в Ростовской области, где наблюдается нашествие комаров-звонцов, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в соцсетях появились сообщения о массовом нашествии комаров на город, которое "с каждым годом все раньше", а количество комаров "все больше". "С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в текущем году обработка уже началась. По данным специалистов, на увеличение численности "зеленых" комаров оказывает влияние ряд факторов: географическое расположение города (по периметру с трех сторон омывается мелководным Таганрогским заливом Азовского моря, Миусским лиманом), мягкие зимы последних лет, высокие температуры лета прошлого года, а также ветер со стороны Таганрогского залива в сторону города Таганрога. По словам собеседника, комар-звонец отличается очень коротким жизненным циклом. Развитие личинки проходит в мелких хорошо прогретых водах пресноводного водоема, и лишь взрослая особь покидает водную стихию. Зеленые комары не представляют прямой угрозы для человека, так как не способны его кусать, однако все же доставляет неудобства, так как обитают большими роями и встреча с таким явлением для человека неприятна.

https://ria.ru/20240703/komary-1957122894.html

https://ria.ru/20241208/komary-1988018341.html

таганрог

ростовская область

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, таганрог, ростовская область, азовское море