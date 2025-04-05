https://ria.ru/20250405/tachka-2009480723.html

Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке

Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке - РИА Новости, 05.04.2025

Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке

Два брата из пограничного с Украиной села Заолешенка в Курской области из-за опасности ударов украинских дронов покинули населенный пункт пешком, престарелую... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T07:48:00+03:00

2025-04-05T07:48:00+03:00

2025-04-05T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Два брата из пограничного с Украиной села Заолешенка в Курской области из-за опасности ударов украинских дронов покинули населенный пункт пешком, престарелую мать, которая не могла ходить, они увезли в садовой тачке, сообщил РИА Новости один из братьев Николай. Николай также отметил, что выходить им пришлось вместе с соседкой и ее слепым мужем, которого также вез в садовой тачке брат Николая. По его словам, по счастливой случайности их не атаковали дроны. Они безопасно добрались до моста через реку и переправились. На другом берегу их встретили бойцы ВС РФ и сопроводили в безопасное место. "Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроем: я, брат и мать. Соседи еще с нами шли, муж у нее (соседки - ред.) слепой был. Я мать свою на тачке вез, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке", - рассказал агентству Николай. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479493.html

https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины