Рейтинг@Mail.ru
Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/tachka-2009480723.html
Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке
Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке - РИА Новости, 05.04.2025
Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке
Два брата из пограничного с Украиной села Заолешенка в Курской области из-за опасности ударов украинских дронов покинули населенный пункт пешком, престарелую... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:48:00+03:00
2025-04-05T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Два брата из пограничного с Украиной села Заолешенка в Курской области из-за опасности ударов украинских дронов покинули населенный пункт пешком, престарелую мать, которая не могла ходить, они увезли в садовой тачке, сообщил РИА Новости один из братьев Николай. Николай также отметил, что выходить им пришлось вместе с соседкой и ее слепым мужем, которого также вез в садовой тачке брат Николая. По его словам, по счастливой случайности их не атаковали дроны. Они безопасно добрались до моста через реку и переправились. На другом берегу их встретили бойцы ВС РФ и сопроводили в безопасное место. "Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроем: я, брат и мать. Соседи еще с нами шли, муж у нее (соседки - ред.) слепой был. Я мать свою на тачке вез, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке", - рассказал агентству Николай. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479493.html
https://ria.ru/20250405/bespilotniki-2009479109.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Братья из Курской области увезли мать на садовой тачке

Братья из Курской области увезли мать на тачке из-за опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Два брата из пограничного с Украиной села Заолешенка в Курской области из-за опасности ударов украинских дронов покинули населенный пункт пешком, престарелую мать, которая не могла ходить, они увезли в садовой тачке, сообщил РИА Новости один из братьев Николай.
Николай также отметил, что выходить им пришлось вместе с соседкой и ее слепым мужем, которого также вез в садовой тачке брат Николая. По его словам, по счастливой случайности их не атаковали дроны. Они безопасно добрались до моста через реку и переправились. На другом берегу их встретили бойцы ВС РФ и сопроводили в безопасное место.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА
Вчера, 07:26
"Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроем: я, брат и мать. Соседи еще с нами шли, муж у нее (соседки - ред.) слепой был. Я мать свою на тачке вез, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке", - рассказал агентству Николай.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Боец рассказал, как операторы БПЛА используют FPV-дроны в боях за Часов Яр
Вчера, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала