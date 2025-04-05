Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области
Митрополит Герман: в Курской области пострадали три священника
Священнослужитель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а иеромонах Мелетий (Пестунов) - ранен осколком в ногу, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моральна) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
Он напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия.
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"Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе - иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 человек жителей... Восемнадцатого марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу. Иеромонах Мелетий был госпитализирован в областную больницу, где ему удалили часть осколков разорвавшегося снаряда. Сейчас он проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает нести свое служение", - написал митрополит Герман.
Также, по его словам, настоятель Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов получил во время очередного посещения города травму головы и шейного отдела позвоночника.
"Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда, и он сильно травмировался. В настоящее время он находится на лечении в церковной больнице святителя Алексия в Москве, лечится и чувствует себя удовлетворительно", - пояснил владыка.
Как уточнили в РПЦ, в резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, патриарх Кирилл сердечно поблагодарил архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллерийским обстрелам", а также предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.
Ранее митрополит Герман сообщил, что на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения.