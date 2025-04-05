https://ria.ru/20250405/svyaschenniki-2009547176.html

Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области

Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025

Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области

Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:25:00+03:00

2025-04-05T17:25:00+03:00

2025-04-05T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

курск

русская православная церковь

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_3981bedffca0d722dfd198da2569c13c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а иеромонах Мелетий (Пестунов) - ранен осколком в ногу, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моральна) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. Он напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия. "Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе - иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 человек жителей... Восемнадцатого марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу. Иеромонах Мелетий был госпитализирован в областную больницу, где ему удалили часть осколков разорвавшегося снаряда. Сейчас он проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает нести свое служение", - написал митрополит Герман. Также, по его словам, настоятель Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов получил во время очередного посещения города травму головы и шейного отдела позвоночника. "Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда, и он сильно травмировался. В настоящее время он находится на лечении в церковной больнице святителя Алексия в Москве, лечится и чувствует себя удовлетворительно", - пояснил владыка. Как уточнили в РПЦ, в резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, патриарх Кирилл сердечно поблагодарил архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллерийским обстрелам", а также предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам. Ранее митрополит Герман сообщил, что на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения.

https://ria.ru/20250404/khramy-2009241160.html

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009239934.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008776866.html

суджа

курская область

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, курск, русская православная церковь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф