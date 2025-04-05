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Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/svyaschenniki-2009547176.html
Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области
Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области
Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:25:00+03:00
2025-04-05T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
курск
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а иеромонах Мелетий (Пестунов) - ранен осколком в ногу, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моральна) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. Он напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия. "Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе - иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 человек жителей... Восемнадцатого марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу. Иеромонах Мелетий был госпитализирован в областную больницу, где ему удалили часть осколков разорвавшегося снаряда. Сейчас он проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает нести свое служение", - написал митрополит Герман. Также, по его словам, настоятель Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов получил во время очередного посещения города травму головы и шейного отдела позвоночника. "Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда, и он сильно травмировался. В настоящее время он находится на лечении в церковной больнице святителя Алексия в Москве, лечится и чувствует себя удовлетворительно", - пояснил владыка. Как уточнили в РПЦ, в резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, патриарх Кирилл сердечно поблагодарил архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллерийским обстрелам", а также предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам. Ранее митрополит Герман сообщил, что на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения.
https://ria.ru/20250404/khramy-2009241160.html
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суджа, курская область, курск, русская православная церковь, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Курск, Русская православная церковь, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Митрополит рассказал о ранениях священников в Курской области

Митрополит Герман: в Курской области пострадали три священника

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Трое священников пострадали в Курской области за последнее время: протоиерей Евгений Шестопалов получил травму головы, иерей Игорь Васюков был контужен, а иеромонах Мелетий (Пестунов) - ранен осколком в ногу, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моральна) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
Он напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия.
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Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области
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"Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе - иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник разоренного Николаевского Горнальского монастыря под Суджей, и иерей Игорь Васюков вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 человек жителей... Восемнадцатого марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, в результате чего отец Игорь получил легкую контузию от взрыва, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу. Иеромонах Мелетий был госпитализирован в областную больницу, где ему удалили часть осколков разорвавшегося снаряда. Сейчас он проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает нести свое служение", - написал митрополит Герман.
Также, по его словам, настоятель Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов получил во время очередного посещения города травму головы и шейного отдела позвоночника.
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"Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда, и он сильно травмировался. В настоящее время он находится на лечении в церковной больнице святителя Алексия в Москве, лечится и чувствует себя удовлетворительно", - пояснил владыка.
Как уточнили в РПЦ, в резолюции, положенной на рапорте главы Курской митрополии, патриарх Кирилл сердечно поблагодарил архиерея и все духовенство Курской епархии, "особенно же тех священнослужителей, которые мужественно несут свое служение в городах и весях, подвергшихся ракетным и артиллерийским обстрелам", а также предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.
Ранее митрополит Герман сообщил, что на территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьКурскРусская православная церковьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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