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Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
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Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ
Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, который занимался эвакуацией мирных жителей из Суджи, сбил из ружья-двустволки два вражеских дрона,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:56:00+03:00
2025-04-05T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курск
русская православная церковь
вооруженные силы украины
россия
курская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, который занимался эвакуацией мирных жителей из Суджи, сбил из ружья-двустволки два вражеских дрона, преследовавших его автомобиль, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. Митрополит Герман напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия. Так, по его словам, насельник Николаевского Горнальского монастыря под Суджей иеромонах Мелетий (Пестунов) и иерей Игорь Васюков вывезли 70 жителей из Суджи и окрестностей в Курск на лечение и реабилитацию. "Им (священникам - ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль", - написал митрополит Герман. По его словам, 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, из-за чего отец Игорь получил легкую контузию, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу, ... сейчас отец Мелетий проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает служить. "Также настоятель Троицкого храма города Суджи протоиерей Евгений Шестопалов, который с начала самых опасных августовских дней вывозил своих прихожан и оставшихся жителей, получил недавно, во время очередного посещения Суджи, травму головы и шейного отдела позвоночника. Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда", - добавил архиерей. Как уточнили в РПЦ, патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.
https://ria.ru/20250405/svyaschenniki-2009547176.html
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суджа, курск, русская православная церковь, вооруженные силы украины, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курск, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область
Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ

Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ, преследовавших его машину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, который занимался эвакуацией мирных жителей из Суджи, сбил из ружья-двустволки два вражеских дрона, преследовавших его автомобиль, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
Митрополит Герман напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия. Так, по его словам, насельник Николаевского Горнальского монастыря под Суджей иеромонах Мелетий (Пестунов) и иерей Игорь Васюков вывезли 70 жителей из Суджи и окрестностей в Курск на лечение и реабилитацию.
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"Им (священникам - ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль", - написал митрополит Герман.
По его словам, 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, из-за чего отец Игорь получил легкую контузию, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу, ... сейчас отец Мелетий проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает служить.
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"Также настоятель Троицкого храма города Суджи протоиерей Евгений Шестопалов, который с начала самых опасных августовских дней вывозил своих прихожан и оставшихся жителей, получил недавно, во время очередного посещения Суджи, травму головы и шейного отдела позвоночника. Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда", - добавил архиерей.
Как уточнили в РПЦ, патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурскРусская православная церковьВооруженные силы УкраиныРоссияКурская область
 
 
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