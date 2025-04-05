https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ

Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025

Священник Курской епархии сбил из ружья два дрона ВСУ

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, который занимался эвакуацией мирных жителей из Суджи, сбил из ружья-двустволки два вражеских дрона,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:56:00+03:00

2025-04-05T17:56:00+03:00

2025-04-05T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, который занимался эвакуацией мирных жителей из Суджи, сбил из ружья-двустволки два вражеских дрона, преследовавших его автомобиль, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. Митрополит Герман напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникают под снарядами и беспилотниками в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия. Так, по его словам, насельник Николаевского Горнальского монастыря под Суджей иеромонах Мелетий (Пестунов) и иерей Игорь Васюков вывезли 70 жителей из Суджи и окрестностей в Курск на лечение и реабилитацию. "Им (священникам - ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль", - написал митрополит Герман. По его словам, 18 марта иерей Игорь и иеромонах Мелетий с группой волонтеров вновь подверглись атаке вражеского дрона, из-за чего отец Игорь получил легкую контузию, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу, ... сейчас отец Мелетий проходит реабилитацию, а иерей Игорь продолжает служить. "Также настоятель Троицкого храма города Суджи протоиерей Евгений Шестопалов, который с начала самых опасных августовских дней вывозил своих прихожан и оставшихся жителей, получил недавно, во время очередного посещения Суджи, травму головы и шейного отдела позвоночника. Его машина, в которой кроме него было трое жителей, попала в небольшую аварию из-за ямы на дороге от снаряда", - добавил архиерей. Как уточнили в РПЦ, патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить особо отличившихся клириков к патриаршим наградам.

https://ria.ru/20250405/svyaschenniki-2009547176.html

https://ria.ru/20250404/khramy-2009241160.html

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009239934.html

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суджа, курск, русская православная церковь, вооруженные силы украины, россия, курская область