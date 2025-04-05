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В Иркутской области ураган оставил без электричества более ста тысяч домов - РИА Новости, 06.04.2025
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20:37 05.04.2025 (обновлено: 01:53 06.04.2025)
https://ria.ru/20250405/svet-2009569540.html
В Иркутской области ураган оставил без электричества более ста тысяч домов
В Иркутской области ураган оставил без электричества более ста тысяч домов - РИА Новости, 06.04.2025
В Иркутской области ураган оставил без электричества более ста тысяч домов
Свыше ста тысяч домов в 613 населенных пунктах остались без света в Иркутской области из-за порывов ветра, заявило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-05T20:37:00+03:00
2025-04-06T01:53:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
россия
кемеровская область
красноярский край
илья середюк
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Свыше ста тысяч домов в 613 населенных пунктах остались без света в Иркутской области из-за порывов ветра, заявило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. "Из-за ветра, скорость которого достигала 34 метров в секунду, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в восьми районах области. Сейчас порывы ветра &lt;…&gt; от 15 до 29 метров в секунду. &lt;…&gt; Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.Уточняется, что сильный ветер продолжится до утра 6 апреля.Ураганный ветер обрушился на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область, как минимум один человек погиб, более десяти пострадали, начались природные пожары.Красноярский крайВ Красноярске во время шквалистого ветра пожилая женщина упала с балкона третьего этажа, сообщил региональный главк Следственного комитетаТело погибшей 82-летней женщины обнаружили на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий". По версии следствия, пенсионерка вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму. В этот момент порыв ветра вырвал раму, которая толкнула женщину."Рама была деревянная, возможно, и старая. В момент трагедии муж пострадавшей ушел в гараж, а сама она вышла на балкон. С какой целью, пока непонятно. Произошло стечение обстоятельств", — сказал представитель пресс-службы управления СК.Кроме того, в Красноярске сорвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, пострадали и жилые дома. А в Железнодорожном районе города из-за порыва ветра обрушился павильон, под завалами оказался мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники полиции.МЧС ликвидирует в крае более 20 ландшафтных пожаров. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву.Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, это затронуло почти 60 тысяч человек.В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Там возгорание локализовали на полутора тысячах квадратных метров. А в деревне Калиновка горела тысяча "квадратов".ХакасияВ Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек, сообщил региональный Минздрав.Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе повредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.Кроме того, в республике зарегистрировали порядка 43 пожаров. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение.В Хакасии с сегодняшнего дня ввели режим ЧС.КузбассВ Новокузнецке шквалистый ветер сломал дерево, оно упало на мужчину."Мужчина шел в шесть утра, как раз когда были самые сильные порывы ветра. Дерево на него упало, он по тротуару шел, у него черепно-мозговая травма, находится в реанимации в тяжелом состоянии", — рассказали РИА Новости в администрации города.По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, упавшие деревья повредили 16 автомобилей, трубу котельной. Упали также два светофора и столб с дорожным знаком. Получили повреждения пять остановочных павильонов, а на 11 объектах образования частично пострадала кровля.Кроме того, остались без электроэнергии 16 многоквартирных и 2223 частных дома.Во всех районах города работают оперативные группы, которые выявляют и устраняют последствия штормового ветра.В целом в Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html
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Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края
Специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах Красноярского края, перебои со светом затронули свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект, сообщает краевая прокуратура. Ведомство также предоставило фото и видео последствий стихии.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири, россия, кемеровская область, красноярский край, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири, Россия, Кемеровская область, Красноярский край, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области ураган оставил без электричества более ста тысяч домов

В Иркутской области более ста тысяч домов остались без света из-за урагана

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramПоследствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области
Последствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Последствия сильного ветра в Тайшете Иркутской области
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Свыше ста тысяч домов в 613 населенных пунктах остались без света в Иркутской области из-за порывов ветра, заявило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
"Из-за ветра, скорость которого достигала 34 метров в секунду, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в восьми районах области. Сейчас порывы ветра <…> от 15 до 29 метров в секунду. <…> Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Последствия урагана в Сибири
Вчера, 17:48
Уточняется, что сильный ветер продолжится до утра 6 апреля.
Ураганный ветер обрушился на Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область, как минимум один человек погиб, более десяти пострадали, начались природные пожары.

Красноярский край

В Красноярске во время шквалистого ветра пожилая женщина упала с балкона третьего этажа, сообщил региональный главк Следственного комитета
Тело погибшей 82-летней женщины обнаружили на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий". По версии следствия, пенсионерка вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму. В этот момент порыв ветра вырвал раму, которая толкнула женщину.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске
Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, повреждённой в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске
"Рама была деревянная, возможно, и старая. В момент трагедии муж пострадавшей ушел в гараж, а сама она вышла на балкон. С какой целью, пока непонятно. Произошло стечение обстоятельств", — сказал представитель пресс-службы управления СК.
Кроме того, в Красноярске сорвало крышу с корпуса Сибирского федерального университета, пострадали и жилые дома. А в Железнодорожном районе города из-за порыва ветра обрушился павильон, под завалами оказался мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники полиции.
МЧС ликвидирует в крае более 20 ландшафтных пожаров. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву.
Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, это затронуло почти 60 тысяч человек.
В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Там возгорание локализовали на полутора тысячах квадратных метров. А в деревне Калиновка горела тысяча "квадратов".

Хакасия

В Хакасии из-за урагана пострадали 11 человек, сообщил региональный Минздрав.
Они получили травмы разной степени тяжести. Троих госпитализировали в Абаканскую межрайонную больницу, двоих — в Саяногорскую межрайонную больницу, остальные лечатся амбулаторно.
Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра
Вчера, 15:08
В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе повредило крыши домов и социальных объектов, упали несколько деревьев. В Саяногорске без крыши осталось здание полиции.
Кроме того, в республике зарегистрировали порядка 43 пожаров. Осложненная пожарная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. В некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение.
В Хакасии с сегодняшнего дня ввели режим ЧС.
© Фото : Коновалов | Хакасия/TelegramПоследствия пожара в Хакасии
Последствия пожара в Хакасии - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Коновалов | Хакасия/Telegram
Последствия пожара в Хакасии

Кузбасс

В Новокузнецке шквалистый ветер сломал дерево, оно упало на мужчину.
"Мужчина шел в шесть утра, как раз когда были самые сильные порывы ветра. Дерево на него упало, он по тротуару шел, у него черепно-мозговая травма, находится в реанимации в тяжелом состоянии", — рассказали РИА Новости в администрации города.
По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, упавшие деревья повредили 16 автомобилей, трубу котельной. Упали также два светофора и столб с дорожным знаком. Получили повреждения пять остановочных павильонов, а на 11 объектах образования частично пострадала кровля.
© #кобзевнасвязи/TelegramПожар в Нижнеудинске в Приангарье
Пожар в Нижнеудинске в Приангарье - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Пожар в Нижнеудинске в Приангарье
Кроме того, остались без электроэнергии 16 многоквартирных и 2223 частных дома.
Во всех районах города работают оперативные группы, которые выявляют и устраняют последствия штормового ветра.
В целом в Кемеровской области зафиксировали многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций и остановок, сообщил губернатор Илья Середюк. В регионе ввели режим повышенной готовности.
Последствия пожара в Хакасии. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Хакасии добровольцы присоединились к борьбе с пожарами
Вчера, 15:04
 
ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ураган в СибириРоссияКемеровская областьКрасноярский крайИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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