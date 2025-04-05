https://ria.ru/20250405/stolitsa-2009539410.html

Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон

Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон - РИА Новости, 05.04.2025

Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон

Столицей Херсонской области был и останется Херсон, о ее переносе в другой город не может быть и речи, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:26:00+03:00

2025-04-05T16:26:00+03:00

2025-04-05T16:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Столицей Херсонской области был и останется Херсон, о ее переносе в другой город не может быть и речи, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. С ноября 2022 года Херсон находится под оккупацией ВСУ. Большинство административных учреждений временно перемещены в города на левом берегу Днепра, включая Скадовск и Геническ. "Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи", - сказал Сальдо агентству. При этом Сальдо уверен, что Херсон будет непременно освобожден от оккупации ВСУ. "Я не только верю, но и знаю, что наш любимый Херсон непременно будет освобождён. Это лишь вопрос времени", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250405/saldo-2009475137.html

https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html

херсонская область

херсон

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины