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Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/stolitsa-2009539410.html
Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон
Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон - РИА Новости, 05.04.2025
Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон
Столицей Херсонской области был и останется Херсон, о ее переносе в другой город не может быть и речи, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:26:00+03:00
2025-04-05T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Столицей Херсонской области был и останется Херсон, о ее переносе в другой город не может быть и речи, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. С ноября 2022 года Херсон находится под оккупацией ВСУ. Большинство административных учреждений временно перемещены в города на левом берегу Днепра, включая Скадовск и Геническ. "Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи", - сказал Сальдо агентству. При этом Сальдо уверен, что Херсон будет непременно освобожден от оккупации ВСУ. "Я не только верю, но и знаю, что наш любимый Херсон непременно будет освобождён. Это лишь вопрос времени", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250405/saldo-2009475137.html
https://ria.ru/20250404/vsu-2009429023.html
херсонская область
херсон
днепр (город)
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херсонская область , херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил, что столицей Херсонской области останется Херсон

Сальдо: столицей Херсонской области был и останется только один город

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Столицей Херсонской области был и останется Херсон, о ее переносе в другой город не может быть и речи, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
С ноября 2022 года Херсон находится под оккупацией ВСУ. Большинство административных учреждений временно перемещены в города на левом берегу Днепра, включая Скадовск и Геническ.
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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной
Вчера, 06:06
«
"Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи", - сказал Сальдо агентству.
При этом Сальдо уверен, что Херсон будет непременно освобожден от оккупации ВСУ.
"Я не только верю, но и знаю, что наш любимый Херсон непременно будет освобождён. Это лишь вопрос времени", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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4 апреля, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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