https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html

Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times

Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times - РИА Новости, 05.04.2025

Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может пойти Британии на пользу,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:03:00+03:00

2025-04-05T18:03:00+03:00

2025-04-05T18:04:00+03:00

сша

великобритания

кир стармер

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может пойти Британии на пользу, сообщает газета Times. "Стармер… считает, что у Британии есть шанс, что она сможет не только преодолеть экономические трудности, но и выбраться из них более сильной… Если в ближайшие недели премьер-министру удастся заключить с США экономическую сделку для дальнейшего снижения пошлин, то, по его мнению, Британия может стать еще более привлекательным направлением для инвестиций", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Тем не менее газета отмечает, что, хотя Британия и почувствовала в некоторой степени облегчение от того, что против нее ввели 10, а не 20-процентные пошлины, в отличие от стран ЕС, данные меры будут иметь "огромные последствия" для экономики Соединенного Королевства и политических чаяний Стармера. Газета пишет, что теперь под угрозой находятся тысячи рабочих мест в Британии, а также и без того слабые надежды премьера на стимулирование экономического роста. Экономисты предупреждают, что осенью министру финансов Рэйчел Ривз придется снова повышать налоги или сокращать расходы. Кроме того, высказываются опасения, что из-за более низкого уровня пошлин Великобритания превратится в "свалку" для дешевых иностранных товаров, которые раньше поставлялись в США. Производители автомобилей уже лоббируют введение квот на импорт машин, опасаясь наплыва дешевых электрокаров из Китая. Еще одна проблема связана с последствиями выхода Британии из ЕС. В соответствии с заключенным торговым соглашением в рамках Брексита, если Брюссель захочет ввести ответные меры против Вашингтона, Северной Ирландии тоже придется ввести 20-процентные пошлины на импорт товаров из США. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона.

https://ria.ru/20250405/tayms-2009127150.html

https://ria.ru/20250404/britaniya-2009446301.html

https://ria.ru/20250404/britanija-2009438604.html

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сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире