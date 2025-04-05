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Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times - РИА Новости, 05.04.2025
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18:03 05.04.2025 (обновлено: 18:04 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times - РИА Новости, 05.04.2025
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может пойти Британии на пользу,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:03:00+03:00
2025-04-05T18:04:00+03:00
сша
великобритания
кир стармер
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может пойти Британии на пользу, сообщает газета Times. "Стармер… считает, что у Британии есть шанс, что она сможет не только преодолеть экономические трудности, но и выбраться из них более сильной… Если в ближайшие недели премьер-министру удастся заключить с США экономическую сделку для дальнейшего снижения пошлин, то, по его мнению, Британия может стать еще более привлекательным направлением для инвестиций", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Тем не менее газета отмечает, что, хотя Британия и почувствовала в некоторой степени облегчение от того, что против нее ввели 10, а не 20-процентные пошлины, в отличие от стран ЕС, данные меры будут иметь "огромные последствия" для экономики Соединенного Королевства и политических чаяний Стармера. Газета пишет, что теперь под угрозой находятся тысячи рабочих мест в Британии, а также и без того слабые надежды премьера на стимулирование экономического роста. Экономисты предупреждают, что осенью министру финансов Рэйчел Ривз придется снова повышать налоги или сокращать расходы. Кроме того, высказываются опасения, что из-за более низкого уровня пошлин Великобритания превратится в "свалку" для дешевых иностранных товаров, которые раньше поставлялись в США. Производители автомобилей уже лоббируют введение квот на импорт машин, опасаясь наплыва дешевых электрокаров из Китая. Еще одна проблема связана с последствиями выхода Британии из ЕС. В соответствии с заключенным торговым соглашением в рамках Брексита, если Брюссель захочет ввести ответные меры против Вашингтона, Северной Ирландии тоже придется ввести 20-процентные пошлины на импорт товаров из США. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона.
https://ria.ru/20250405/tayms-2009127150.html
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сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times

Times: Стармер надеется, что пошлины Трампа пойдут на пользу Британии

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может пойти Британии на пользу, сообщает газета Times.
"Стармер… считает, что у Британии есть шанс, что она сможет не только преодолеть экономические трудности, но и выбраться из них более сильной… Если в ближайшие недели премьер-министру удастся заключить с США экономическую сделку для дальнейшего снижения пошлин, то, по его мнению, Британия может стать еще более привлекательным направлением для инвестиций", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
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Тем не менее газета отмечает, что, хотя Британия и почувствовала в некоторой степени облегчение от того, что против нее ввели 10, а не 20-процентные пошлины, в отличие от стран ЕС, данные меры будут иметь "огромные последствия" для экономики Соединенного Королевства и политических чаяний Стармера.
Газета пишет, что теперь под угрозой находятся тысячи рабочих мест в Британии, а также и без того слабые надежды премьера на стимулирование экономического роста. Экономисты предупреждают, что осенью министру финансов Рэйчел Ривз придется снова повышать налоги или сокращать расходы.
Кроме того, высказываются опасения, что из-за более низкого уровня пошлин Великобритания превратится в "свалку" для дешевых иностранных товаров, которые раньше поставлялись в США. Производители автомобилей уже лоббируют введение квот на импорт машин, опасаясь наплыва дешевых электрокаров из Китая.
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Еще одна проблема связана с последствиями выхода Британии из ЕС. В соответствии с заключенным торговым соглашением в рамках Брексита, если Брюссель захочет ввести ответные меры против Вашингтона, Северной Ирландии тоже придется ввести 20-процентные пошлины на импорт товаров из США.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона.
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