Bloomberg: в США могут подорожать парики и больничные койки
Bloomberg: пошлины США могут привести к росту цен на парики и больничные койки
Манекены. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в частности парики и больничные койки, передает агентство Блумберг.
"Когда президент США Дональд Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины на импорт товаров со всего мира, американцы посетовали на предстоящий скачок цен на шампанское, пармезан и автомобили Ferrari. Но последствия для кошельков американцев не ограничатся такими вещами, как люксовые машины и специализированные продукты питания", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
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Отмечается, что цены могут вырасти, например, на очки бренда Ray-Ban, которые постоянно носил экс-президент Джо Байден. Считается, что очки-авиаторы, ставшие неотъемлемой частью образа Байдена, помогали ему создавать имидж типичного американца, однако, на самом деле, они производятся в Италии.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.