https://ria.ru/20250405/ssha-2009515130.html

Bloomberg: в США могут подорожать парики и больничные койки

Bloomberg: в США могут подорожать парики и больничные койки - РИА Новости, 05.04.2025

Bloomberg: в США могут подорожать парики и больничные койки

Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:47:00+03:00

2025-04-05T13:47:00+03:00

2025-04-05T13:47:00+03:00

сша

италия

швейцария

дональд трамп

джо байден

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в частности парики и больничные койки, передает агентство Блумберг. "Когда президент США Дональд Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины на импорт товаров со всего мира, американцы посетовали на предстоящий скачок цен на шампанское, пармезан и автомобили Ferrari. Но последствия для кошельков американцев не ограничатся такими вещами, как люксовые машины и специализированные продукты питания", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что цены могут вырасти, например, на очки бренда Ray-Ban, которые постоянно носил экс-президент Джо Байден. Считается, что очки-авиаторы, ставшие неотъемлемой частью образа Байдена, помогали ему создавать имидж типичного американца, однако, на самом деле, они производятся в Италии. Кроме того, цены могут вырасти на производимые в Швейцарии кофейные капсулы Nespresso, а также импортируемые из Китая парики и накладные ресницы. Агентство добавляет, что повышение цен, вероятно, затронет и популярные в США больничные койки чешского производства. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.

https://ria.ru/20250205/monti-1997538148.html

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италия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, италия, швейцария, дональд трамп, джо байден, введение трампом пошлин на импорт, в мире