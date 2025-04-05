https://ria.ru/20250405/ssha-2009493823.html

Торговля США с "островами пингвинов" опустилась до минимума за девять лет

Торговля США с "островами пингвинов" опустилась до минимума за девять лет - РИА Новости, 05.04.2025

Торговля США с "островами пингвинов" опустилась до минимума за девять лет

США в среду ввели пошлины против трех десятков заморских территорий разных стран, среди которых оказались населенные пингвинами и другими животными острова Херд РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:19:00+03:00

2025-04-05T10:19:00+03:00

2025-04-05T12:44:00+03:00

экономика

сша

австралия

россия

дональд трамп

рэу имени г. в. плеханова

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США в среду ввели пошлины против трех десятков заморских территорий разных стран, среди которых оказались населенные пингвинами и другими животными острова Херд и Макдональд, откуда Штаты импортировали за 2024 год товаров на 13,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы. Такие странности - это результат существования офшорных схем торговли для обхода ограничений, объяснил агентству действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Торговля с островитянами В списке попавших под "взаимные" пошлины экономик оказались около 34 заморских островных территорий. Суммарно из таких юрисдикций США по итогам 2024 года импортировали товаров на более чем 861,3 миллиона долларов. Один из самых необычных торговых партнеров среди них - австралийские острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины, морские птицы и ластоногие. Оттуда американцами в 2024 году было ввезено товаров на 13,6 тысячи долларов - это минимум с 2015 года. По большей части это были изолированные провода и запоминающие устройства. Импорт за 2023 год составил 240 тысяч долларов, за 2022 год - 1,4 миллиона долларов. В денежном выражении общий годовой объем пошлин с подобных территорий может составить 53,9 миллиона долларов. Самые большие пошлины оказались на товары из французских Реюньона - 16,3 миллиона долларов (ставка тарифа 37%) и Французской Полинезии - 4 миллиона (10%), а также из британских заморских территорий: Фолклендских островов - 9,3 миллиона (41%), Британских Виргинских островов - 6 миллионов (10%) и Каймановых островов - 4,9 миллиона долларов (10%). А 10-процентные пошлины с "пингвиньих" островов Херд и Макдональд в деньгах могут составить лишь 1,4 тысячи долларов. Откуда возникли такие странности Если импорт товаров с населенных заморских территорий еще можно себе представить, то поставки с необитаемых островов выглядят парадоксально. Севостьянов объяснил агентству такую странность существованием офшорных схем торговли. "Товары могут приписываться островам через регистрацию компаний (даже без физического присутствия) для налоговой оптимизации или обхода ограничений. Например, машины и электроника, заявленные как импорт с островов (1,4 миллиона долларов в 2022 году), вероятно, произведены в других странах, но оформлены через офшоры", - объяснил он. Кроме того, регистрация товаров под "удобными" юрисдикциями позволяет снижать тарифы или использовать квоты. "Например, если страна-производитель попадает под санкции, товар может быть перенаправлен через нейтральную территорию. Более того, зачастую даже минимальный импорт с таких территорий может маскировать разные схемы ухода от налогов или санкций", - добавил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Тем не менее у необитаемых островов тоже могут быть свои ресурсы, подчеркнул он. Например, у тех же островов Херд и Макдональд ведется вылов ценных рыб, в частности патагонского клыкача. Он впоследствии экспортируется через Австралию, пояснил эксперт. "Но в случае с островами Херд и Макдональд, я считаю, впереди не экономический смысл, а территориальный принцип - острова относятся к Австралии, значит, тарифы автоматически распространяются на все ее территории", - заключил Севостьянов, объясняя смысл введения тарифов против этой территории.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

https://ria.ru/20250402/gosduma-2008913824.html

сша

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, австралия, россия, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, введение трампом пошлин на импорт