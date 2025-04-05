https://ria.ru/20250405/ssha-2009473438.html

Стало известно, сколько принесут бюджету США взаимные пошлины

Стало известно, сколько принесут бюджету США взаимные пошлины - РИА Новости, 05.04.2025

Стало известно, сколько принесут бюджету США взаимные пошлины

США ввели "взаимные" пошлины против 185 юрисдикций, откуда в прошлом году на американский рынок было поставлено товаров на 2,3 триллиона долларов, если объем... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:16:00+03:00

2025-04-05T05:16:00+03:00

2025-04-05T05:16:00+03:00

экономика

сша

тайвань

япония

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США ввели "взаимные" пошлины против 185 юрисдикций, откуда в прошлом году на американский рынок было поставлено товаров на 2,3 триллиона долларов, если объем торговли сохранится, то бюджет Штатов может получить почти 684 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Самые большие доходы бюджет США может получить от поставщиков китайских товаров: с учетом, что новая пошлина в 34% добавляется к уже ранее существовавшему уровню в 20%, то общий объем перечислений от импортеров может составить за год около 237 миллиардов долларов. Почти вдвое меньше заплатят "ввозной налог" покупатели товаров из Европейского союза - совокупно 121,2 миллиарда долларов. При этом наиболее пострадавшими будут компании, поставляющие на местный рынок немецкие товары (32 миллиарда долларов), ирландские (20,7 миллиарда), а также итальянские (15,3 миллиарда). Чуть скромнее доходы будут от компаний, которые ввозят вьетнамские товары, - 62,8 миллиарда долларов. Более 30 миллиардов долларов "ввозной налог" также составит для импортеров с Тайваня (37,2 миллиарда), Японии (35,6 миллиарда) и Южной Кореи (32,9 миллиарда). Пошлины чуть больше 20 миллиардов долларов придется заплатить компаниям, которые ввозят тайскую или индийскую продукцию, а от 10 до 20 миллиардов - за импорт из Швейцарии и Малайзии. Также значительные потери понесет бизнес, который поставляет в США товары из Индонезии (9 миллиардов долларов), Великобритании (6,8 миллиарда) и Камбоджи (6,2 миллиарда). У импортеров товаров из других стран "взаимные" пошлины отъедят от доходов менее 5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009464482.html

https://ria.ru/20250405/ssha-2009465836.html

сша

тайвань

япония

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экономика, сша, тайвань, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт