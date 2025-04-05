https://ria.ru/20250405/ssha-2009462184.html

Биржи США закрылись падением основных индексов

Биржи США закрылись падением основных индексов - РИА Новости, 05.04.2025

Биржи США закрылись падением основных индексов

Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:21:00+03:00

2025-04-05T01:21:00+03:00

2025-04-05T01:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории. Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов. "В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории", - сообщает профильное издание MarketWatch. C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание. Месяц назад СМИ называли 10 марта "худшим днем 2025 года на Уолл-стрит", индексы снижались до предвыборных значений. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html

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экономика, сша, дональд трамп