Рейтинг@Mail.ru
Биржи США закрылись падением основных индексов - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/ssha-2009462184.html
Биржи США закрылись падением основных индексов
Биржи США закрылись падением основных индексов - РИА Новости, 05.04.2025
Биржи США закрылись падением основных индексов
Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:21:00+03:00
2025-04-05T01:21:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964241952_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_609df75ddd86537452ed70185236b540.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории. Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов. "В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории", - сообщает профильное издание MarketWatch. C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание. Месяц назад СМИ называли 10 марта "худшим днем 2025 года на Уолл-стрит", индексы снижались до предвыборных значений. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009013093.html
https://ria.ru/20250403/bitkoin-2009209984.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964241952_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ce7749d8a372746fe16a3d423a461e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
Биржи США закрылись падением основных индексов

Биржи США закрылись падением основных индексов на 5,5%

© AP Photo / Richard DrewТрейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Биржи США в конце первой недели после объявления президентом страны Дональдом Трампом о введении "ответных пошлин" закрылись падением основных индексов на 5,5%, свидетельствуют данные торгов; профильные издания оценивают потерю рынком за два дня тарифов 6,6 триллионов долларов как крупнейшую в истории.
Основные индексы на закрытии торговой недели в пятницу теряют более 5,5 процентов, свидетельствуют данные торгов.
Электронное табло, на котором отображаются первые данные о дневных потерях японского индекса Nikkei 225 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Японский индекс Nikkei рухнул на 4,35 процента
3 апреля, 03:23
"В последние два дня порядка 6,6 триллионов долларов были потеряны рынком, что стало самым большой потерей стоимости акций в истории", - сообщает профильное издание MarketWatch.
C момента инаугурации Трампа американский фондовый рынок потерял 11 триллионов долларов, подсчитало издание.
Месяц назад СМИ называли 10 марта "худшим днем 2025 года на Уолл-стрит", индексы снижались до предвыборных значений.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынки. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
Пункт обмена биткоинов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Стоимость биткоина опустилась ниже 82 тысяч долларов
3 апреля, 20:41
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала