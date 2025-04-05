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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении
Группировка "Север" на белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах трех населённых пунктов Сумской области, Украина потеряла до 80 военнослужащих и РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:05:00+03:00
2025-04-05T05:05:00+03:00
2025-04-05T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Группировка "Север" на белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах трех населённых пунктов Сумской области, Украина потеряла до 80 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. По его словам, подразделения группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Малая Рыбица и Миропольская Сумской области. "Потери противника составили до 80 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - сказал Якимкин.
https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009471949.html
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сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении
Минобороны: ВСУ на белгородском направлении потеряли до 80 боевиков и танк