https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009472213.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении - РИА Новости, 05.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на белгородском направлении

Группировка "Север" на белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах трех населённых пунктов Сумской области, Украина потеряла до 80 военнослужащих и РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T05:05:00+03:00

2025-04-05T05:05:00+03:00

2025-04-05T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Группировка "Север" на белгородском направлении нанесла поражение ВСУ в районах трех населённых пунктов Сумской области, Украина потеряла до 80 военнослужащих и танк, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. По его словам, подразделения группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Малая Рыбица и Миропольская Сумской области. "Потери противника составили до 80 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - сказал Якимкин.

https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009471949.html

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сумская область, украина, вооруженные силы украины