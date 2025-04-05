https://ria.ru/20250405/sosny-2009586416.html

В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен

В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен - РИА Новости, 05.04.2025

В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен

Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:38:00+03:00

2025-04-05T23:38:00+03:00

2025-04-05T23:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

денис пушилин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756541120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7812465ebe02526e761880240239875.jpg

ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в Амвросиевском район республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Более 37 тысяч жителей республики приняли участие в субботнике. С ребятами из школьного лесничества восстановили пострадавший в ходе боевых действий лесной массив в Амвросиевском районе. Сегодняшний день вместе с ребятами из детского дома "Росток" провели с пользой для республики. С ними мы завершили высадку 450 крымских сосен, которые образуют слово "Победа". Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти" и региональной инициативы "Зеленый Донбасс" по благоустройству и озеленению Республики к 80-летию Победы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР подчеркнул, что до 9 мая в регионе будет высажено восемь тысяч саженцев деревьев и кустарников, а также будут восстановлены более 400 памятников и мест воинской славы.

https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне