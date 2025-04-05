Рейтинг@Mail.ru
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:38 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sosny-2009586416.html
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен - РИА Новости, 05.04.2025
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен
Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:38:00+03:00
2025-04-05T23:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756541120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7812465ebe02526e761880240239875.jpg
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в Амвросиевском район республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Более 37 тысяч жителей республики приняли участие в субботнике. С ребятами из школьного лесничества восстановили пострадавший в ходе боевых действий лесной массив в Амвросиевском районе. Сегодняшний день вместе с ребятами из детского дома "Росток" провели с пользой для республики. С ними мы завершили высадку 450 крымских сосен, которые образуют слово "Победа". Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти" и региональной инициативы "Зеленый Донбасс" по благоустройству и озеленению Республики к 80-летию Победы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР подчеркнул, что до 9 мая в регионе будет высажено восемь тысяч саженцев деревьев и кустарников, а также будут восстановлены более 400 памятников и мест воинской славы.
https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756541120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76b6f6cb44aa5974863b968abdc1a7d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен

Пушилин: более 37 тыс жителей ДНР посадили 450 крымских сосен к 80-летию Победы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСосна
Сосна - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сосна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в Амвросиевском район республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Более 37 тысяч жителей республики приняли участие в субботнике. С ребятами из школьного лесничества восстановили пострадавший в ходе боевых действий лесной массив в Амвросиевском районе. Сегодняшний день вместе с ребятами из детского дома "Росток" провели с пользой для республики. С ними мы завершили высадку 450 крымских сосен, которые образуют слово "Победа". Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти" и региональной инициативы "Зеленый Донбасс" по благоустройству и озеленению Республики к 80-летию Победы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР подчеркнул, что до 9 мая в регионе будет высажено восемь тысяч саженцев деревьев и кустарников, а также будут восстановлены более 400 памятников и мест воинской славы.
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы
18 февраля, 14:57
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала