https://ria.ru/20250405/sosny-2009586416.html
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен - РИА Новости, 05.04.2025
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен
Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:38:00+03:00
2025-04-05T23:38:00+03:00
2025-04-05T23:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 37 тысяч жителей ДНР приняли участие в субботнике, к 80-летию Победы высажено 450 крымских сосен в пострадавшем в ходе боевых действий лесном массиве в Амвросиевском район республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Более 37 тысяч жителей республики приняли участие в субботнике. С ребятами из школьного лесничества восстановили пострадавший в ходе боевых действий лесной массив в Амвросиевском районе. Сегодняшний день вместе с ребятами из детского дома "Росток" провели с пользой для республики. С ними мы завершили высадку 450 крымских сосен, которые образуют слово "Победа". Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти" и региональной инициативы "Зеленый Донбасс" по благоустройству и озеленению Республики к 80-летию Победы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР подчеркнул, что до 9 мая в регионе будет высажено восемь тысяч саженцев деревьев и кустарников, а также будут восстановлены более 400 памятников и мест воинской славы.
https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ДНР к 80-летию Победы высадили 450 крымских сосен
Пушилин: более 37 тыс жителей ДНР посадили 450 крымских сосен к 80-летию Победы