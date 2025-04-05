https://ria.ru/20250405/sochi-2009584442.html

Red Wings опровергла нарушение прав пассажиров рейса, задержанного в Сочи

Red Wings опровергла нарушение прав пассажиров рейса, задержанного в Сочи - РИА Новости, 05.04.2025

Red Wings опровергла нарушение прав пассажиров рейса, задержанного в Сочи

Авиакомпания Red Wings сообщила РИА Новости, что из-за массовых задержек рейсов в Сочи столкнулась с нехваткой номеров в отелях для пассажиров, но опровергла... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:00:00+03:00

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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings сообщила РИА Новости, что из-за массовых задержек рейсов в Сочи столкнулась с нехваткой номеров в отелях для пассажиров, но опровергла информацию, опубликованную в соцсетях и некоторых СМИ, о нарушениях прав пассажиров рейса в Ереван. "Во время ожидания по причине неблагоприятных метеоусловий наблюдалась проблема, с который столкнулись все перевозчики, - нехватка номерных фондов и трансферов, но представители авиакомпании оказывали внимание всем пассажирам задержанных рейсов и предоставляли питание каждые 4 часа", - сказали агентству в пресс-службе Red Wings. По информации аэропорта Сочи, борт вылетел в направлении Еревана. "Информация, распространяемая в Telegram-каналах о том, что рейс Сочи - Ереван не может вылететь уже третьи сутки, а пассажирам данного рейса авиакомпания отказывает в предоставлении услуг согласно Федеральным авиационным правилам, не соответствует действительности", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20250405/reys-2009583374.html

https://ria.ru/20250302/passazhiry-2002591402.html

сочи

ереван

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сочи, ереван, россия, армения, происшествия