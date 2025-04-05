https://ria.ru/20250405/sochi-2009459578.html

Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи

Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 05.04.2025

Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи

Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.04.2025

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сочи

грозный

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Сегодня, в ночь на 5 апреля, в районе аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS) наблюдается туман. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 00.10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы - первый около 23.00 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов – приоритет, подчеркнул представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250404/vladivostok-2009236339.html

сочи

грозный

махачкала

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сочи, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации