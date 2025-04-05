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Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 05.04.2025
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00:42 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sochi-2009459578.html
Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи
Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 05.04.2025
Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи
Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.04.2025
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сочи
грозный
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Сегодня, в ночь на 5 апреля, в районе аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS) наблюдается туман. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 00.10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы - первый около 23.00 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов – приоритет, подчеркнул представитель Росавиации.
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сочи, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Сочи, Грозный, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи

Росавиация: семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Сочи
Международный аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Международный аэропорт Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Сегодня, в ночь на 5 апреля, в районе аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS) наблюдается туман. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 00.10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы - первый около 23.00 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов – приоритет, подчеркнул представитель Росавиации.
Аэропорт Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 02:42
 
СочиГрозныйМахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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