Жительница Орска рассказала, как ее собака спаслась во время паводка
Пенсионерка Стекольникова рассказала о спасении собаки при прорыве дамбы в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 5 апр - РИА Новости. Пенсионерка Галина Стекольникова, живущая возле дамбы в Орске, которую прорвало в 2024 году, рассказала РИА Новости, что во время паводка вода поднялась выше забора и ее собака чудом спаслась, она смогла забраться на крышу соседского дома.
Женщина живёт в двух улицах от того места, где в прошлом году прорвало дамбу в Орске. По ее словам, за сорок лет так затопило их часть города впервые.
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"В 90-х вода заходила в огород, подходила к кухне. Но вот, как говорят, что в 1957 году было большой паводок. Мы когда дом этот купили, ремонт делали, и видно по стенам, что 1957 году вода выше была, дом в воде был", - рассказала Стекольникова.
В день прорыва дамбы, по словам женщины, на улицах выли сирены, сотрудники МЧС стучали в дома, призывая всех эвакуироваться, но она не могла сделать этого самостоятельно: накануне сломала шейку бедра и практически не ходила. К счастью, за ней приехала внучка и забрала к себе. Правда, собираться пришлось быстро. Как рассказала пенсионерка, ушла в галошах и халате.
"В доме было воды больше метра высотой, а на улице... Видите сетку-забор между дворами? Наша собака переплыла ее и спаслась. Как-то звонит соседка и говорит, что на крыше дома тети Маши наша собака и ещё какая собачка лохматая", - рассказала женщина.
Вернуться к себе пенсионерка смогла только к лету. По ее словам, из дома пришлось выбросить практически все вещи, внутри разруха, глина и песок. Потихоньку на деньги, выплаченные властями в качестве компенсации, делает ремонт, купила что-то из мебели.
"Я дом свой не брошу. Я сказала, буду на четвереньках ползать, но я отремонтирую его, буду жить в своем доме", - сказала Стекольникова.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.