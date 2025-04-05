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Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
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20:23 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/snayper-2009567658.html
Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО
Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025
Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО
Снайперы работают, как огневая поддержка штурмовых подразделений, бывают дистанции и 100, и 50 метров, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Снайперы работают, как огневая поддержка штурмовых подразделений, бывают дистанции и 100, и 50 метров, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Руль". "Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик", - рассказал снайпер "Руль". По его словам, раньше снайперы работали на дистанции до цели километр и более, в основном пытались подловить пешие группы противника во время ротации личного состава на позициях. "Одно дело, когда вы вдвоем-втроем, там снайперской парой-тройкой заходите выполнять свою задачу. А с другой стороны, когда вы заходите, там отделение – 12 человек. Или несколько отделений – 20 человек идет по лесополосе ночью. Большое внимание к себе привлекает", – добавил снайпер.
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009250915.html
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Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО

Снайперам на СВО приходится работать даже на дистанциях 100 и 50 метров

© РИА НовостиСнайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль"
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Снайперы работают, как огневая поддержка штурмовых подразделений, бывают дистанции и 100, и 50 метров, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Руль".
"Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик", - рассказал снайпер "Руль".
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По его словам, раньше снайперы работали на дистанции до цели километр и более, в основном пытались подловить пешие группы противника во время ротации личного состава на позициях.
"Одно дело, когда вы вдвоем-втроем, там снайперской парой-тройкой заходите выполнять свою задачу. А с другой стороны, когда вы заходите, там отделение – 12 человек. Или несколько отделений – 20 человек идет по лесополосе ночью. Большое внимание к себе привлекает", – добавил снайпер.
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