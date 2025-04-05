https://ria.ru/20250405/snayper-2009567658.html

Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО

Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО - РИА Новости, 05.04.2025

Снайпер рассказал о своей работе в зоне СВО

Снайперы работают, как огневая поддержка штурмовых подразделений, бывают дистанции и 100, и 50 метров, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:23:00+03:00

2025-04-05T20:23:00+03:00

2025-04-05T20:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008817506_145:0:2524:1338_1920x0_80_0_0_21a699b77d287fa628757f74f73df132.jpg

ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Снайперы работают, как огневая поддержка штурмовых подразделений, бывают дистанции и 100, и 50 метров, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Руль". "Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик", - рассказал снайпер "Руль". По его словам, раньше снайперы работали на дистанции до цели километр и более, в основном пытались подловить пешие группы противника во время ротации личного состава на позициях. "Одно дело, когда вы вдвоем-втроем, там снайперской парой-тройкой заходите выполнять свою задачу. А с другой стороны, когда вы заходите, там отделение – 12 человек. Или несколько отделений – 20 человек идет по лесополосе ночью. Большое внимание к себе привлекает", – добавил снайпер.

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009250915.html

https://ria.ru/20250404/zasada-2009269990.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина