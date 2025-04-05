https://ria.ru/20250405/smi-2009508524.html

СМИ сообщили о возможном сокращении американской армии

СМИ сообщили о возможном сокращении американской армии - РИА Новости, 05.04.2025

СМИ сообщили о возможном сокращении американской армии

Армия США рассматривает возможность сокращения регулярных сил на 90 тысяч военнослужащих, сообщил американский портал Military.com со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:32:00+03:00

2025-04-05T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Армия США рассматривает возможность сокращения регулярных сил на 90 тысяч военнослужащих, сообщил американский портал Military.com со ссылкой на неназванных военных чиновников. "Армейское руководство негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава вплоть до 90 тысяч военнослужащих регулярных сил. Данный шаг свидетельствует о растущих проблемах с бюджетом в Пентагоне и более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом", — говорится в материале.Отмечается, что обсуждаются различные варианты, начиная от сокращения до 420 тысяч военных и заканчивая уменьшением личного состава до 360 тысяч. При этом в настоящее время армия США насчитывает около 450 тысяч военнослужащих.Пока непонятно, коснутся ли реформы резерва личного состава или Национальной гвардии.Как поясняет портал, военные стратеги намерены превратить Сухопутные войска США в более гибкий, специализированный инструмент, лучше подходящий для будущих конфликтов.В марте телеканал CNN сообщал, что Пентагон изучает возможность значительных сокращений в высшем звене командования Вооруженных сил США, а также объединения Европейского командования ВС США с Африканским, а Северного — с Южным.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники писала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на восемь процентов в течение ближайших пяти лет.

https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

https://ria.ru/20240830/raskhody-1969354653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша