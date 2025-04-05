https://ria.ru/20250405/sk-2009524091.html

СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину

СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину - РИА Новости, 05.04.2025

СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину

СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:04:00+03:00

2025-04-05T15:04:00+03:00

2025-04-05T15:08:00+03:00

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кемеровская область

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ураган в сибири

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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что на мужчину из Новокузнецка, который шел по тротуару, упало дерево, сломанное сильным ветром. Мужчина получил черепно-мозговую травму, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сообщение о том, что на проспекте Октябрьском города Новокузнецка произошло падение дерева, в результате которого пострадал местный житель, выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, отмечает СК. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250405/kuzbass-2009522460.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

новокузнецк

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кемеровская область

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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири