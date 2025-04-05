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СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину - РИА Новости, 05.04.2025
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15:04 05.04.2025 (обновлено: 15:08 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/sk-2009524091.html
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину - РИА Новости, 05.04.2025
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину
СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. РИА Новости, 05.04.2025
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2025-04-05T15:08:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
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ураган в сибири
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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что на мужчину из Новокузнецка, который шел по тротуару, упало дерево, сломанное сильным ветром. Мужчина получил черепно-мозговую травму, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сообщение о том, что на проспекте Октябрьском города Новокузнецка произошло падение дерева, в результате которого пострадал местный житель, выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, отмечает СК. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250405/kuzbass-2009522460.html
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ураган в Сибири
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину

СК в Новокузнецке начал проверку после падения дерева на мужчину из-за ветра

© Следком Кузбасса/TelegramРабота СК РФ на месте падения дерева на жителя города Новокузнецка. 5 апреля 2025
Работа СК РФ на месте падения дерева на жителя города Новокузнецка. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Следком Кузбасса/Telegram
Работа СК РФ на месте падения дерева на жителя города Новокузнецка. 5 апреля 2025
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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра.
Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что на мужчину из Новокузнецка, который шел по тротуару, упало дерево, сломанное сильным ветром. Мужчина получил черепно-мозговую травму, он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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Сообщение о том, что на проспекте Октябрьском города Новокузнецка произошло падение дерева, в результате которого пострадал местный житель, выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, отмечает СК.
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ураган в Сибири
 
 
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