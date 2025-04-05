https://ria.ru/20250405/sk-2009524091.html
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину - РИА Новости, 05.04.2025
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину
СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:04:00+03:00
2025-04-05T15:04:00+03:00
2025-04-05T15:08:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
ураган в сибири
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009524758_0:79:1133:717_1920x0_80_0_0_d3b709a399354507541efd30387d6d08.jpg
КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. СУ СК по Кемеровской области начал проверку информации о падении дерева на мужчину в Новокузнецке во время сильного ветра. Ранее в администрации города сообщили РИА Новости, что на мужчину из Новокузнецка, который шел по тротуару, упало дерево, сломанное сильным ветром. Мужчина получил черепно-мозговую травму, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сообщение о том, что на проспекте Октябрьском города Новокузнецка произошло падение дерева, в результате которого пострадал местный житель, выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, отмечает СК. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250405/kuzbass-2009522460.html
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009524758_21:0:977:717_1920x0_80_0_0_ffbda01648f6c93be09d334d375f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ураган в Сибири
СК в Кемеровской области начал проверку после падения дерева на мужчину
СК в Новокузнецке начал проверку после падения дерева на мужчину из-за ветра