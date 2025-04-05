https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543708.html

В Москве в воскресенье ожидается метель

В Москве в воскресенье ожидается метель - РИА Новости, 05.04.2025

В Москве в воскресенье ожидается метель

Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Завьюжит, (в Москве - ред.) скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров", - рассказал Тишковец.Выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для всего апреля."Только за сутки (в Москве и регионе - ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20250405/moskva-2009538663.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия