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В Москве в воскресенье ожидается метель - РИА Новости, 05.04.2025
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16:58 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543708.html
В Москве в воскресенье ожидается метель
В Москве в воскресенье ожидается метель - РИА Новости, 05.04.2025
В Москве в воскресенье ожидается метель
Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:58:00+03:00
2025-04-05T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Завьюжит, (в Москве - ред.) скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров", - рассказал Тишковец.Выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для всего апреля."Только за сутки (в Москве и регионе - ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20250405/moskva-2009538663.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия
В Москве в воскресенье ожидается метель

Тишковец: скорость ветра в Москве в воскресенье достигнет 15-20 метров в секунду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Завьюжит, (в Москве - ред.) скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров", - рассказал Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Вчера, 16:15
Выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для всего апреля.
"Только за сутки (в Москве и регионе - ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги", - отметил Тишковец.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя
Вчера, 16:54
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
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