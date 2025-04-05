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Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя - РИА Новости, 05.04.2025
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16:54 05.04.2025 (обновлено: 16:55 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543383.html
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя - РИА Новости, 05.04.2025
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя
Около полуночи с воскресенья на понедельник в Москве есть вероятность выпадения ледяного дождя, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:54:00+03:00
2025-04-05T16:55:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Около полуночи с воскресенья на понедельник в Москве есть вероятность выпадения ледяного дождя, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На дорогах (Москвы - ред.) сформируется гололедица толщиной от 2 до 5 миллиметров, около полуночи с 6 на 7 апреля - есть вероятность ледяного дождя", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что к вечеру воскресенья температура станет отрицательной, при этом из-за стопроцентной влажности воздуха будет казаться, что на улице ударил 10-градусный мороз.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя

Тишковец: с воскресенья на понедельник в Москве может выпасть ледяной дождь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Около полуночи с воскресенья на понедельник в Москве есть вероятность выпадения ледяного дождя, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На дорогах (Москвы - ред.) сформируется гололедица толщиной от 2 до 5 миллиметров, около полуночи с 6 на 7 апреля - есть вероятность ледяного дождя", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что к вечеру воскресенья температура станет отрицательной, при этом из-за стопроцентной влажности воздуха будет казаться, что на улице ударил 10-градусный мороз.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Вчера, 16:15
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
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