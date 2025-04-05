Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра
Красноярский губернатор не исключил нового усиления штормового ветра
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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков.
"Штабы по борьбе со стихией, которая обрушилась на регион, проходят каждый час. К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере, первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору", — сказал он.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧлены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧлены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
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Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
1 из 7
Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
2 из 7
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
3 из 7
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
4 из 7
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
5 из 7
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
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Ураган обрушился сегодня на регионы Сибири — Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область. В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.
Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах. Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.