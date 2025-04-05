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Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра

Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра - РИА Новости, 05.04.2025

Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра

В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:08:00+03:00

2025-04-05T15:08:00+03:00

2025-04-05T17:20:00+03:00

красноярский край

ураган в сибири

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков."Штабы по борьбе со стихией, которая обрушилась на регион, проходят каждый час. К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере, первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору", — сказал он.Ураган обрушился сегодня на регионы Сибири — Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область. В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах. Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.

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красноярский край

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Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края Специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах Красноярского края, перебои со светом затронули свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект, сообщает краевая прокуратура. Ведомство также предоставило фото и видео последствий стихии. 2025-04-05T15:08 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, ураган в сибири, происшествия