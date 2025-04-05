Рейтинг@Mail.ru
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 05.04.2025 (обновлено: 17:20 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/shtorm-2009525111.html
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра - РИА Новости, 05.04.2025
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра
В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:08:00+03:00
2025-04-05T17:20:00+03:00
красноярский край
ураган в сибири
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009537286_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_06f727b9dbb5e19427deebb539ef8c02.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков."Штабы по борьбе со стихией, которая обрушилась на регион, проходят каждый час. К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере, первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору", — сказал он.Ураган обрушился сегодня на регионы Сибири — Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область. В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах. Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края
Специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах Красноярского края, перебои со светом затронули свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект, сообщает краевая прокуратура. Ведомство также предоставило фото и видео последствий стихии.
2025-04-05T15:08
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009537286_75:0:1515:1080_1920x0_80_0_0_925ef4415d8476b804c66ea9fb50bd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, ураган в сибири, происшествия
Красноярский край, Ураган в Сибири, Происшествия
Жителей Красноярского края предупредили о новых порывах ураганного ветра

Красноярский губернатор не исключил нового усиления штормового ветра

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. В Красноярском крае прошла первая волна штормового ветра, но возможна и вторая, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Котюков.
"Штабы по борьбе со стихией, которая обрушилась на регион, проходят каждый час. К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере, первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет еще одна, поэтому активно работаем, готовим силы и технику к возможному повтору", — сказал он.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске
Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.

Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, повреждённой в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске

Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧлены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧлены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 7
© МВД 24/Telegram

Последствия обрушения павильона в Красноярске.

Последствия обрушения павильона в Красноярске

Последствия обрушения павильона в Красноярске.

© МВД 24/Telegram
7 из 7
Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Мужчина осматривает разрушения в лоджии своей квартиры жилого пятиэтажного дома, поврежденной в результате падения крыши во время ураганного ветра, на Северо-Енисейской улице в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 7
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 7
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 7
Члены отряда КГКУ "Спасатель" работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 7
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Последствия обрушения павильона в Красноярске.

© МВД 24/Telegram
7 из 7
Ураган обрушился сегодня на регионы Сибири — Красноярский край, Хакасию и Кемеровскую область. В Красноярске погибла пожилая женщина, мужчина пострадал при обрушении павильона. С корпуса Сибирского федерального университета сорвало крышу, пострадали и жилые дома.
Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии, без света остались более 60 тысяч человек в 126 населенных пунктах. Сильный ветер способствует распространению огня — за сутки в крае зарегистрировали 119 возгораний домов и построек, а также 30 ландшафтных пожаров.
Место падения пожилой жительницы Красноярска с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра
Вчера, 14:56
 
Красноярский крайУраган в СибириПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала