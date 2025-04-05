https://ria.ru/20250405/sever-2009519072.html
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:26:00+03:00
2025-04-05T14:26:00+03:00
2025-04-05T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области
ВС России поразили пять бригад ВСУ у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области