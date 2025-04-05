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Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/sever-2009519072.html
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 05.04.2025
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:26:00+03:00
2025-04-05T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" поразили пять украинских бригад в Курской области

ВС России поразили пять бригад ВСУ у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - говорится в сводке.
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ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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