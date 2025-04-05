https://ria.ru/20250405/sever-2009516657.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:56:00+03:00

2025-04-05T13:56:00+03:00

2025-04-05T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029242_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_f6a8c5d80bf6a2e3c15299ee3b5d5cbf.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250405/vsu-2009516800.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина