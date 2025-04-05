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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:56:00+03:00
2025-04-05T13:56:00+03:00
2025-04-05T14:02:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 75 военных и два танка в зоне действий "Севера" за сутки