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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 05.04.2025 (обновлено: 14:02 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/sever-2009516657.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:56:00+03:00
2025-04-05T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009516800.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 75 военных и два танка в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Вчера, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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