https://ria.ru/20250405/senator-2009561690.html

"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение

"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение - РИА Новости, 05.04.2025

"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение

На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:28:00+03:00

2025-04-05T19:28:00+03:00

2025-04-05T19:28:00+03:00

сша

дональд трамп

тед круз (сенатор от штата техас)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава комитета по торговле сената республиканец Тед Круз. Его слова приводит Financial Times."Круз предупредил о потенциальной "кровавой бане" для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии", — говорится в материале.По заявлению американского политика, в случае рецессии обе палаты конгресса в Штатах, где большинство сейчас принадлежит республиканцам, могут быть взяты под контроль Демократической партии США.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html

https://ria.ru/20250405/evroparlament-2009510658.html

сша

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сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), введение трампом пошлин на импорт, в мире