Рейтинг@Mail.ru
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/senator-2009561690.html
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение - РИА Новости, 05.04.2025
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение
На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:28:00+03:00
2025-04-05T19:28:00+03:00
сша
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_110e9babd90c6a605d4ad11f9be390ef.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава комитета по торговле сената республиканец Тед Круз. Его слова приводит Financial Times."Круз предупредил о потенциальной "кровавой бане" для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии", — говорится в материале.По заявлению американского политика, в случае рецессии обе палаты конгресса в Штатах, где большинство сейчас принадлежит республиканцам, могут быть взяты под контроль Демократической партии США.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html
https://ria.ru/20250405/evroparlament-2009510658.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829886642_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0d2e3412f7b13d22a6bcc5d2770922da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение

Сенатор Круз предсказал кровавую баню на промежуточных выборах в США в 2026 году

© AP Photo / Sue OgrockiСенатор-республиканец Тед Круз
Сенатор-республиканец Тед Круз - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Sue Ogrocki
Сенатор-республиканец Тед Круз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава комитета по торговле сената республиканец Тед Круз. Его слова приводит Financial Times.
«
"Круз предупредил о потенциальной "кровавой бане" для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии", — говорится в материале.
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США
Вчера, 18:27
По заявлению американского политика, в случае рецессии обе палаты конгресса в Штатах, где большинство сейчас принадлежит республиканцам, могут быть взяты под контроль Демократической партии США.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за Трампа
Вчера, 12:53
 
СШАДональд ТрампТед Круз (сенатор от штата Техас)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала