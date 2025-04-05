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"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение - РИА Новости, 05.04.2025
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение
На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:28:00+03:00
2025-04-05T19:28:00+03:00
2025-04-05T19:28:00+03:00
сша
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин, предупредил глава комитета по торговле сената республиканец Тед Круз. Его слова приводит Financial Times."Круз предупредил о потенциальной "кровавой бане" для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии", — говорится в материале.По заявлению американского политика, в случае рецессии обе палаты конгресса в Штатах, где большинство сейчас принадлежит республиканцам, могут быть взяты под контроль Демократической партии США.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html
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сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
"Кровавая баня". Американский сенатор сделал мрачное предупреждение
Сенатор Круз предсказал кровавую баню на промежуточных выборах в США в 2026 году