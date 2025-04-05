https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html

Сенатор прокомментировал идею МИД ФРГ не звать Россию на юбилей Победы

Сенатор прокомментировал идею МИД ФРГ не звать Россию на юбилей Победы - РИА Новости, 05.04.2025

Сенатор прокомментировал идею МИД ФРГ не звать Россию на юбилей Победы

Память о русском воине-освободителе жива в веках, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя инициативу МИД Германии не... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:13:00+03:00

2025-04-05T00:13:00+03:00

2025-04-05T05:53:00+03:00

россия

германия

калининград

александр шендерюк-жидков

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Память о русском воине-освободителе жива в веках, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя инициативу МИД Германии не приглашать представителей России на празднование победы во Второй мировой войне.Германия не хочет видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, сообщила в пятницу газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ немецкого внешнеполитического ведомства."Странно, когда победу отмечают без победителя, но в этом вся современная Европа. Когда-то казалось, что невозможно сфальсифицировать итоги великой войны и восьмидесятилетнюю историю послевоенного устройства, но сегодня оказалось, возможно все", — сказал сенатор.Шендерюк-Жидков отметил, что ложь стала основой европейской политики."Так зачем иметь дело с лжецами. Память о русском воине-освободителе жива в веках и мы ещё увидим, как правда восторжествует", — выразил уверенность политик. Ранее в этом году представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.Согласно российским официальным данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента России об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о России. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу представляет реальную угрозу для страны.Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

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https://ria.ru/20250315/orban-2005209772.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html

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германия

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россия, германия, калининград, александр шендерюк-жидков, владимир путин